芝加哥期市：CBOT大豆期货第二日收低，因出口需求放缓

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低1.5%，交易商指因受技术性抛盘打压，以及有传言称全球主要大豆购买国中国需求放缓。
交投最活跃的CBOT-5月大豆合约 连续第二个交易日下挫，跌破20日移动均线，收于3月1日以来最低位。
市场因美国太平洋西北部沿岸现货大豆买价下跌而承压，这暗示随着南美收割推进，出口需求放缓。通过驳船运往美国墨西哥湾地区的现货大豆买价亦下跌。
近月CBOT大豆合约跌幅甚于远月合约，因受套利交易打压。
AccuWeather在2013年美国春季天气展望中表示，美国春季天气看上去较上年同期大幅改善，去年旱情严重且面积广泛。
豆油期货跌势因美国现货价格走坚而受到限制。
CBOT表示，3月交割合约中包括5口大豆合约，1口豆粕合约和3口豆油合约。
5月大豆期货合约 收跌21-3/4美分，报每蒲式耳14.47美元。
5月豆粕合约 收低7.3美元，报每短吨428.9美元。5月豆油合约 下滑0.46美分，报49.52美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,645口，豆粕为78,655口，豆油为85,628口。
以下为CBOT农产品期货在1957 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 710.25 -4.00 -0.6% 9.9%
CBOT大豆 Sc2 1447.00 -21.75 -1.5% 20.7%
CBOT豆粕 SMc1 428.90 -7.30 -1.7% 38.6%
CBOT豆油 BOc1 49.52 -0.46 -0.9% -4.9%
CBOT小麦 Wc1 710.00 6.50 0.9% 8.8%
CBOT稻米 RRc2 1478.00 -45.50 -3.0% 1.2%
NYMEX原油期货 CLc1 92.39 -0.15 -0.2% -6.5%
道琼工业指数 .DJI 14,459 9 0.1% 18.3%
现货金 XAU= 1587.44 -4.65 -0.3% 1.5%
欧元/美元 EUR= 1.2959 -0.0073 -0.6% 0.1%
美元指数 .DXY 82.8870 0.3030 0.4% 3.4%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 李军)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
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