芝加哥期市：CBOT大豆期货第二日收低，因出口需求放缓

路透3月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低1.5%，交易商指因受技术性抛盘打压，以及有传言称全球主要大豆购买国中国需求放缓。

交投最活跃的CBOT-5月大豆合约 连续第二个交易日下挫，跌破20日移动均线，收于3月1日以来最低位。

市场因美国太平洋西北部沿岸现货大豆买价下跌而承压，这暗示随着南美收割推进，出口需求放缓。通过驳船运往美国墨西哥湾地区的现货大豆买价亦下跌。

近月CBOT大豆合约跌幅甚于远月合约，因受套利交易打压。

AccuWeather在2013年美国春季天气展望中表示，美国春季天气看上去较上年同期大幅改善，去年旱情严重且面积广泛。

豆油期货跌势因美国现货价格走坚而受到限制。

CBOT表示，3月交割合约中包括5口大豆合约，1口豆粕合约和3口豆油合约。

5月大豆期货合约 收跌21-3/4美分，报每蒲式耳14.47美元。

5月豆粕合约 收低7.3美元，报每短吨428.9美元。5月豆油合约 下滑0.46美分，报49.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为197,645口，豆粕为78,655口，豆油为85,628口。

以下为CBOT农产品期货在1957 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 710.25 -4.00 -0.6% 9.9%

CBOT大豆 Sc2 1447.00 -21.75 -1.5% 20.7%

CBOT豆粕 SMc1 428.90 -7.30 -1.7% 38.6%

CBOT豆油 BOc1 49.52 -0.46 -0.9% -4.9%

CBOT小麦 Wc1 710.00 6.50 0.9% 8.8%

CBOT稻米 RRc2 1478.00 -45.50 -3.0% 1.2%

NYMEX原油期货 CLc1 92.39 -0.15 -0.2% -6.5%

道琼工业指数 .DJI 14,459 9 0.1% 18.3%

现货金 XAU= 1587.44 -4.65 -0.3% 1.5%

欧元/美元 EUR= 1.2959 -0.0073 -0.6% 0.1%

美元指数 .DXY 82.8870 0.3030 0.4% 3.4%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>