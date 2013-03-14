芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第三日下跌，因南美丰收

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第三个交易日收低，交易商指因巴西大豆丰收缓解了供应忧虑，而且主要购买国中国的需求放缓。
CBOT-5月大豆合约 跌破50日移动均线切入位14.33美元，当日一度挫至14.29美元，但结算时报14.35-1/2美元。
交易商注意到有传言称，中国大豆压榨利润率下降，抑制了中国对美国和巴西大豆的需求。
巴西码头工人推迟原订于3月19日举行的全国罢工，但考虑在3月26日举行罢工。推迟罢工缓解了对货运延迟的忧虑，因巴西希望出口其创下纪录高位的大豆。
交易商预计美国全国油籽加工商协会(NOPA)将公布美国豆油库存微幅下降，平均预计为27.71亿磅，低于NOPA于1月公布的数据28.23亿磅。
美国农业部公布，上周出口销售2012/13年大豆657,700吨，2013/14年大豆126,000吨，共计783,700吨，为三周最低水准。
农业部公布，豆粕出口销售量为51,700吨，低于预估，豆油销售量为6,000吨，大致符合预期。
CBOT-3月合约交割中包括16口大豆期约，23口豆油和1口豆粕合约。
CBOT-3月合约于周四1700GMT到期。
5月大豆期货合约 收跌11-1/2美分，报每蒲式耳14.35-1/2美元。
5月豆粕合约 收低3.9美元，报每短吨425美元。5月豆油合约 下滑18美分，报49.34美分。
今日CBOT大豆预估成交量为162,826口，豆粕为52,775口，豆油为66,621口。
以下为CBOT农产品期货在1953 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 716.50 6.25 0.9% 10.8
CBOT大豆 Sc2 1435.50 -11.50 -0.8% 19.8%
CBOT豆粕 SMc1 425.00 -3.90 -0.9% 37.4%
CBOT豆油 BOc1 49.34 -0.18 -0.4% -5.3%
CBOT小麦 Wc1 724.75 14.75 2.1% 11.0%
CBOT稻米 RRc2 1454.00 -24.00 -1.6% -0.4%
NYMEX原油期货 CLc1 93.04 0.52 0.6% -5.9%
道琼工业指数 .DJI 14,531 76 0.5% 18.9%
现货金 XAU= 1587.90 0.61 0.0% 1.5%
欧元/美元 EUR= 1.3006 0.0046 0.4% 0.5%
美元指数 .DXY 82.5830 -0.3060 -0.4% 3.0%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 李军)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200