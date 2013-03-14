芝加哥期市：CBOT大豆期货连续第三日下跌，因南美丰收

路透3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第三个交易日收低，交易商指因巴西大豆丰收缓解了供应忧虑，而且主要购买国中国的需求放缓。

CBOT-5月大豆合约 跌破50日移动均线切入位14.33美元，当日一度挫至14.29美元，但结算时报14.35-1/2美元。

交易商注意到有传言称，中国大豆压榨利润率下降，抑制了中国对美国和巴西大豆的需求。

巴西码头工人推迟原订于3月19日举行的全国罢工，但考虑在3月26日举行罢工。推迟罢工缓解了对货运延迟的忧虑，因巴西希望出口其创下纪录高位的大豆。

交易商预计美国全国油籽加工商协会(NOPA)将公布美国豆油库存微幅下降，平均预计为27.71亿磅，低于NOPA于1月公布的数据28.23亿磅。

美国农业部公布，上周出口销售2012/13年大豆657,700吨，2013/14年大豆126,000吨，共计783,700吨，为三周最低水准。

农业部公布，豆粕出口销售量为51,700吨，低于预估，豆油销售量为6,000吨，大致符合预期。

CBOT-3月合约交割中包括16口大豆期约，23口豆油和1口豆粕合约。

CBOT-3月合约于周四1700GMT到期。

5月大豆期货合约 收跌11-1/2美分，报每蒲式耳14.35-1/2美元。

5月豆粕合约 收低3.9美元，报每短吨425美元。5月豆油合约 下滑18美分，报49.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为162,826口，豆粕为52,775口，豆油为66,621口。

以下为CBOT农产品期货在1953 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 716.50 6.25 0.9% 10.8

CBOT大豆 Sc2 1435.50 -11.50 -0.8% 19.8%

CBOT豆粕 SMc1 425.00 -3.90 -0.9% 37.4%

CBOT豆油 BOc1 49.34 -0.18 -0.4% -5.3%

CBOT小麦 Wc1 724.75 14.75 2.1% 11.0%

CBOT稻米 RRc2 1454.00 -24.00 -1.6% -0.4%

NYMEX原油期货 CLc1 93.04 0.52 0.6% -5.9%

道琼工业指数 .DJI 14,531 76 0.5% 18.9%

现货金 XAU= 1587.90 0.61 0.0% 1.5%

欧元/美元 EUR= 1.3006 0.0046 0.4% 0.5%

美元指数 .DXY 82.5830 -0.3060 -0.4% 3.0%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>