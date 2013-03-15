版本:
中国
市场报道 | 2013年 3月 16日 星期六 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌四日，因美大豆压榨数据令人失望及南美丰产

路透3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第四个交易日下滑，交易商称，因美国大豆压榨数据令人失望及南美丰产带来压力。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告，2月美国大豆压榨量为1.363亿蒲式耳,低于市场预估区间，且不及1月的1.582亿。

CBOT豆油期货收高，因交易商出脱豆粕/豆油价差交易，且NOPA公布2月豆油库存为27.9亿磅，低于1月的28.23亿磅。

本周，5月大豆 跌45美分或3.1%，为1月初来最大跌幅。5月豆粕期货 跌3.8%，结束三周连升，5月豆油期货 跌0.8%，为四周内第三度下滑。

Allendale Inc调查预计今年美国大豆种植面积为创纪录的7,832.4万英亩，玉米为9,695.6万英亩。

美国中西部北部地区本周末和下周末都预计将有降雨和降雪，将在春耕前增加宝贵的土壤湿度。

美国农业部报告，民间出口商报称向中国出口了16.5万吨美国大豆，2013/14年度付运。

5月大豆期货合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳14.26美元。

5月豆粕合约 收低6.2美元，报每短吨418.8美元。5月豆油合约 升0.57美分，报49.91美分。

今日CBOT大豆预估成交量为163,377口，豆粕为72,205口，豆油为73,947口。

以下为CBOT农产品期货在1951 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 717.00 0.50 0.1% 10.9%

CBOT大豆 Sc2 1426.00 -9.50 -0.7% 19.0%

CBOT豆粕 SMc1 418.80 -6.20 -1.5% 35.4%

CBOT豆油 BOc1 49.91 0.57 1.2% -4.2%

CBOT小麦 Wc1 723.00 -1.75 -0.2% 10.8%

CBOT稻米 RRc2 1468.00 14.00 1.0% 0.5%

NYMEX原油期货 CLc1 93.48 0.45 0.5% -5.4%

道琼工业指数 .DJI 14,506 -33 -0.2% 18.7%

现货金 XAU= 1591.36 1.56 0.1% 1.8%

欧元/美元 EUR= 1.3057 0.0053 0.4% 0.9%

美元指数 .DXY 82.2340 -0.3720 -0.5% 2.6%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐