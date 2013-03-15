芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌四日，因美大豆压榨数据令人失望及南美丰产

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第四个交易日下滑，交易商称，因美国大豆压榨数据令人失望及南美丰产带来压力。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)报告，2月美国大豆压榨量为1.363亿蒲式耳,低于市场预估区间，且不及1月的1.582亿。
CBOT豆油期货收高，因交易商出脱豆粕/豆油价差交易，且NOPA公布2月豆油库存为27.9亿磅，低于1月的28.23亿磅。
本周，5月大豆 跌45美分或3.1%，为1月初来最大跌幅。5月豆粕期货 跌3.8%，结束三周连升，5月豆油期货 跌0.8%，为四周内第三度下滑。
Allendale Inc调查预计今年美国大豆种植面积为创纪录的7,832.4万英亩，玉米为9,695.6万英亩。
美国中西部北部地区本周末和下周末都预计将有降雨和降雪，将在春耕前增加宝贵的土壤湿度。
美国农业部报告，民间出口商报称向中国出口了16.5万吨美国大豆，2013/14年度付运。
5月大豆期货合约 收跌9-1/2美分，报每蒲式耳14.26美元。
5月豆粕合约 收低6.2美元，报每短吨418.8美元。5月豆油合约 升0.57美分，报49.91美分。
今日CBOT大豆预估成交量为163,377口，豆粕为72,205口，豆油为73,947口。
以下为CBOT农产品期货在1951 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 717.00 0.50 0.1% 10.9%
CBOT大豆 Sc2 1426.00 -9.50 -0.7% 19.0%
CBOT豆粕 SMc1 418.80 -6.20 -1.5% 35.4%
CBOT豆油 BOc1 49.91 0.57 1.2% -4.2%
CBOT小麦 Wc1 723.00 -1.75 -0.2% 10.8%
CBOT稻米 RRc2 1468.00 14.00 1.0% 0.5%
NYMEX原油期货 CLc1 93.48 0.45 0.5% -5.4%
道琼工业指数 .DJI 14,506 -33 -0.2% 18.7%
现货金 XAU= 1591.36 1.56 0.1% 1.8%
欧元/美元 EUR= 1.3057 0.0053 0.4% 0.9%
美元指数 .DXY 82.2340 -0.3720 -0.5% 2.6%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)