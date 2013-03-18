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市场报道 | 2013年 3月 19日 星期二 04:38 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因出口放缓及南美增产

路透3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第五个交易日，盘中触及一个月低位，交易商称，因对美国出口需求放缓及南美大豆收成增加。

商品市场全线走软，也向大豆施压。此前有关救助塞浦路斯的独特计划打压商品市场，促使交易商撤出商品，买入黄金作为对冲。

美国农业部(USDA)公布，最新一周出口检验美国大豆892.7万蒲式耳，低于1,300-2,700万蒲式耳预估区间。

在3月28日美国农业部公布作物种植及季度库存报告前，据报多头结清头寸。

5月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳14.09-1/2美元。

5月豆粕合约 收低5.5美元，报每短吨413.30美元。5月豆油合约 跌0.23美分，报49.68美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,601口，豆粕为70,155口，豆油为62,825口。

以下为CBOT农产品期货在1919 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 720.00 3.00 0.4% 11.4%

CBOT大豆 Sc2 1409.50 -16.50 -1.2% 17.6%

CBOT豆粕 SMc1 413.30 -5.50 -1.3% 33.6%

CBOT豆油 BOc1 49.68 -0.23 -0.5% -4.6%

CBOT小麦 Wc1 712.75 -10.25 -1.4% 9.2%

CBOT稻米 RRc2 1454.00 -14.00 -1.0% -0.4%

NYMEX原油期货 CLc1 93.71 0.26 0.3% -5.2%

道琼工业指数 .DJI 14,475 -39 -0.3% 18.5%

现货金 XAU= 1604.24 12.40 0.8% 2.6%

欧元/美元 EUR= 1.2935 -0.0002 0.0% -0.1%

美元指数 .DXY 82.7350 0.4740 0.6% 3.2%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校　李军)

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