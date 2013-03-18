芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因出口放缓及南美增产

路透3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连跌第五个交易日，盘中触及一个月低位，交易商称，因对美国出口需求放缓及南美大豆收成增加。
商品市场全线走软，也向大豆施压。此前有关救助塞浦路斯的独特计划打压商品市场，促使交易商撤出商品，买入黄金作为对冲。
美国农业部(USDA)公布，最新一周出口检验美国大豆892.7万蒲式耳，低于1,300-2,700万蒲式耳预估区间。
在3月28日美国农业部公布作物种植及季度库存报告前，据报多头结清头寸。
5月大豆期货合约 收跌16-1/2美分，报每蒲式耳14.09-1/2美元。
5月豆粕合约 收低5.5美元，报每短吨413.30美元。5月豆油合约 跌0.23美分，报49.68美分。
今日CBOT大豆预估成交量为201,601口，豆粕为70,155口，豆油为62,825口。
以下为CBOT农产品期货在1919 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 720.00 3.00 0.4% 11.4%
CBOT大豆 Sc2 1409.50 -16.50 -1.2% 17.6%
CBOT豆粕 SMc1 413.30 -5.50 -1.3% 33.6%
CBOT豆油 BOc1 49.68 -0.23 -0.5% -4.6%
CBOT小麦 Wc1 712.75 -10.25 -1.4% 9.2%
CBOT稻米 RRc2 1454.00 -14.00 -1.0% -0.4%
NYMEX原油期货 CLc1 93.71 0.26 0.3% -5.2%
道琼工业指数 .DJI 14,475 -39 -0.3% 18.5%
现货金 XAU= 1604.24 12.40 0.8% 2.6%
欧元/美元 EUR= 1.2935 -0.0002 0.0% -0.1%
美元指数 .DXY 82.7350 0.4740 0.6% 3.2%
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CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)