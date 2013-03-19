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市场报道 | 2013年 3月 20日 星期三 05:36 BJT

芝加哥期市：大豆期货扩大跌幅，受累于多头清盘和南美丰收

路透3月19日 - 芝加哥期货交易所大豆大期货周二连跌第六个交易日，抹去稍早的涨幅，交易商称，受累于美国农业部下周公布关键报告前出现的多头清盘，以及巴西大豆丰收带来的压力。

价差表现不一。5月/7月溢价扩阔，而7月/11月溢价收窄。交易商称，7月/11月溢价在今日多数时间扩阔，直到交易的最后半小时左右，溢价萎缩10美分。

在美国农业部3月28日公布美国季度库存和2013年种植预估报告前，交易商一直在结清多头仓位，并出脱看涨套利交易头寸。

一位中国日升集团的管理人士称，该公司将取消近200万吨巴西大豆进口订单，因港口工人罢工导致付运延误。

不过，一位驻汉堡的油世界分析师报告称，中国的大豆库存较低，该国3月大豆进口可能不能满足需求。

一位农业气象专家周二表示，至少未来两周美国作物带气温料低于正常水平，而且降水可能增加，这可能导致早春田间作业和玉米种植放缓。

5月大豆期货合约 收跌2-3/4美分，报每蒲式耳14.06-3/4美元。

5月豆粕合约 收低1.7美元，报每短吨411.6美元。5月豆油合约 跌0.20美分，报49.48美分。

今日CBOT大豆预估成交量为174,752口，豆粕为65,975口，豆油为55,754口。

以下为CBOT农产品期货在1921 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 728.50 8.50 1.2% 12.7%

CBOT大豆 Sc2 1406.75 -2.75 -0.2% 17.4%

CBOT豆粕 SMc1 411.60 -1.70 -0.4% 33.0%

CBOT豆油 BOc1 49.48 -0.20 -0.4% -5.0%

CBOT小麦 Wc1 722.00 9.25 1.3% 10.6%

CBOT稻米 RRc2 1472.00 18.00 1.2% 0.8%

NYMEX原油期货 CLc1 92.26 -1.48 -1.6% -6.6%

道琼工业指数 .DJI 14,445 -7 -0.1% 18.2%

现货金 XAU= 1609.45 4.70 0.3% 2.9%

欧元/美元 EUR= 1.2882 -0.0072 -0.6% -0.5%

美元指数 .DXY 82.9350 0.2410 0.3% 3.4%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校　利棣儿)
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