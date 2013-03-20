芝加哥期市：大豆期货终止六天跌势收高，因美国大豆供应紧张

路透3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周三收高，终止六天跌势，交易商说，因技术买盘，且忧虑美国大豆供应紧张。

近月大豆合约领涨，5月大豆合约 和7月大豆合约 在接近收盘时涨至日内高位。

市场持续忧虑巴西物流问题,港口工人罢工导致可能创纪录的巴西大豆收成进入市场渠道的速度放慢，这支持了大豆价格。

远月大豆合约涨幅受限，因民间构机预期2013年美国大豆种植面积将增加。作物预估构机Lanworth预计，2013年美国大豆种植面积将为创纪录的8,130英亩。

Lanworth将阿根廷大豆产量预估从4,940万吨上调至5,050吨，将巴西大豆产量预估从8,080万吨上调至8,110万吨。

5月大豆期货合约 收升13美分，报每蒲式耳14.19-3/4美元。

5月豆粕合约 收高2.2美元，报每短吨413.80美元。5月豆油合约 涨0.36美分，报49.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为132,432口，豆粕为53,673口，豆油为77,106口。

以下为CBOT农产品期货在1916 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 732.50 4.00 0.6% 13.3%

CBOT大豆 Sc2 1419.75 13.00 0.9% 18.5%

CBOT豆粕 SMc1 413.80 2.20 0.5% 33.7%

CBOT豆油 BOc1 49.84 0.36 0.7% -4.3%

CBOT小麦 Wc1 736.00 14.00 1.9% 12.8%

CBOT稻米 RRc2 1465.50 -6.50 -0.4% 0.3%

NYMEX原油期货 CLc1 93.24 0.80 0.9% -5.7%

道琼工业指数 .DJI 14,525 69 0.5% 18.9%

现货金 XAU= 1606.59 -6.20 -0.4% 2.7%

欧元/美元 EUR= 1.2953 0.0072 0.6% 0.1%

美元指数 .DXY 82.7470 -0.2420 -0.3% 3.2%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)