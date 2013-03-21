芝加哥期市：CBOT大豆期货涨2%，受助于技术性买盘和美国库存紧张忧虑

路透3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周四收高2%，创下一个月来最大单日涨幅，交易商指因受技术性买盘及对美国库存紧张忧虑带动。

指标CBOT-5月大豆期货 升逾20日、50日、100日和200日移动均线，引发技术性买盘。

在美国农业部3月28日公布美国谷物库存报告前，围绕美国旧作大豆供应情况的不确定性为大豆期货提供了支撑。

远月大豆期货涨势因2013年美国大豆播种面积增加而受到抑制。Farm Futures Magazine进行的调查显示，预计美国2013年大豆播种面积为创纪录的7,909万英亩。

豆油期货因美国现货豆油市场走强而受到支撑，因美国大豆压榨放缓，而且持续有来自生物柴油生产商的需求。

美国农业部公布上周美国2012/13年大豆出口销量为107,800吨，2013/14年大豆出口销量为234,100吨，均低于交易商预期。

美国农业部公布豆粕销量为143,400吨，豆油销量为19,600吨，均高于交易商预期。

阿根廷农业部预计2012/13年该国大豆产量为5,130万吨，略低于美国农业部预计的5,150万吨。

5月大豆期货合约 收高29-1/4美分，报每蒲式耳14.49美元。

5月豆粕合约 收高9.1美元，报每短吨422.9美元。5月豆油合约 涨0.58美分，报50.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为166,893口，豆粕为69,620口，豆油为64,496口。

以下为CBOT农产品期货在1917GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 733.00 0.50 0.1% 13.4%

CBOT大豆 Sc2 1449.00 29.25 2.1% 20.9%

CBOT豆粕 SMc1 422.90 9.10 2.2% 36.7%

CBOT豆油 BOc1 50.42 0.58 1.2% -3.2%

CBOT小麦 Wc1 728.75 -7.25 -1.0% 11.6%

CBOT稻米 RRc2 1478.50 13.00 0.9% 1.2%

NYMEX原油期货 CLc1 92.38 -1.12 -1.2% -6.5%

道琼工业指数 .DJI 14,436 -76 -0.5% 18.2%

现货金 XAU= 1614.50 8.76 0.5% 3.2%

欧元/美元 EUR= 1.2902 -0.003 -0.2% -0.3%

美元指数 .DXY 82.7960 0.0170 0.0% 3.3%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>