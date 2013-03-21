芝加哥期市：CBOT大豆期货涨2%，受助于技术性买盘和美国库存紧张忧虑

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透3月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆大期货周四收高2%，创下一个月来最大单日涨幅，交易商指因受技术性买盘及对美国库存紧张忧虑带动。
指标CBOT-5月大豆期货 升逾20日、50日、100日和200日移动均线，引发技术性买盘。
在美国农业部3月28日公布美国谷物库存报告前，围绕美国旧作大豆供应情况的不确定性为大豆期货提供了支撑。
远月大豆期货涨势因2013年美国大豆播种面积增加而受到抑制。Farm Futures Magazine进行的调查显示，预计美国2013年大豆播种面积为创纪录的7,909万英亩。
豆油期货因美国现货豆油市场走强而受到支撑，因美国大豆压榨放缓，而且持续有来自生物柴油生产商的需求。
美国农业部公布上周美国2012/13年大豆出口销量为107,800吨，2013/14年大豆出口销量为234,100吨，均低于交易商预期。
美国农业部公布豆粕销量为143,400吨，豆油销量为19,600吨，均高于交易商预期。
阿根廷农业部预计2012/13年该国大豆产量为5,130万吨，略低于美国农业部预计的5,150万吨。
5月大豆期货合约 收高29-1/4美分，报每蒲式耳14.49美元。
5月豆粕合约 收高9.1美元，报每短吨422.9美元。5月豆油合约 涨0.58美分，报50.42美分。
今日CBOT大豆预估成交量为166,893口，豆粕为69,620口，豆油为64,496口。
以下为CBOT农产品期货在1917GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 733.00 0.50 0.1% 13.4%
CBOT大豆 Sc2 1449.00 29.25 2.1% 20.9%
CBOT豆粕 SMc1 422.90 9.10 2.2% 36.7%
CBOT豆油 BOc1 50.42 0.58 1.2% -3.2%
CBOT小麦 Wc1 728.75 -7.25 -1.0% 11.6%
CBOT稻米 RRc2 1478.50 13.00 0.9% 1.2%
NYMEX原油期货 CLc1 92.38 -1.12 -1.2% -6.5%
道琼工业指数 .DJI 14,436 -76 -0.5% 18.2%
现货金 XAU= 1614.50 8.76 0.5% 3.2%
欧元/美元 EUR= 1.2902 -0.003 -0.2% -0.3%
美元指数 .DXY 82.7960 0.0170 0.0% 3.3%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。