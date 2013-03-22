芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术因素及预期美国大豆种植面积增加

路透3月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商说，因技术性卖盘，投资人在下周美国政府公布库存和种植报告前调整头寸，及预期2013年美国大豆种植面积将增加。

Informa Economics将2013年美国大豆种植面积预估下调至7,845.7万英亩，低于1月时的预估值7,877.7万英亩。新预期将仍创下纪录高位。

指标5月大豆合约今日的交易区间较周四区间狭窄，盘中跌穿200日移动均线，但收在50日移动均线切入位14.39美元的上方。

豆粕和大豆一起下跌，但近月豆油上涨，5月合约 升至3月11日来的最高位。

本周，CBOT-5月大豆合约升14-1/2美分，或1%，上周则大跌3%。本周5月豆粕 升0.1%，为五周来第四周上涨，5月豆油 升1%.

巴西税务局否认了一则报章的报导，称该国政府没有计划调整税率，使豆粕和豆油出口税率优于大豆出口税率。但税务局称，可能取消国内大豆，咖啡和糖生产税。

5月大豆期货合约 收跌8-1/2美分，报每蒲式耳14.40-1/2美元。

5月豆粕合约 收跌3.6美元，报每短吨419.30美元。5月豆油合约 涨0.01美分，报50.43美分。

今日CBOT大豆预估成交量为135,048口，豆粕为64,274口，豆油为69,145口。

以下为CBOT农产品期货在1937GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 726.25 -6.75 -0.9% 12.3%

CBOT大豆 Sc2 1440.50 -8.50 -0.6% 20.2%

CBOT豆粕 SMc1 419.30 -3.60 -0.9% 35.5%

CBOT豆油 BOc1 50.43 0.01 0.0% -3.2%

CBOT小麦 Wc1 729.75 1.00 0.1% 11.8%

CBOT稻米 RRc2 1490.00 11.50 0.8% 2.0%

NYMEX原油期货 CLc1 93.74 1.29 1.4% -5.2%

道琼工业指数 .DJI 14,496 75 0.5% 18.7%

现货金 XAU= 1607.70 -6.39 -0.4% 2.8%

欧元/美元 EUR= 1.2985 0.0088 0.7% 0.3%

美元指数 .DXY 82.3890 -0.3510 -0.4% 2.8%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>