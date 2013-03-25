芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因交易商在USDA数据公布前调整头寸

路透3月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二个交易日下跌，交易商说，在美国农业部本周将公布旧作大豆库存及2013年美国大豆种植报告前调查头寸。

市场预期，美国农业部周四公布的种植计划报告将显示美国大豆种植面积达7,840万英亩，将创纪录高位。

交易商预期，美国农业部周四将公布3月1日大豆库存为9.35亿蒲式耳，为九年来的最低位。

美国农业部称，民间出口商报称销售234,000吨2013/14年交付的美国大豆往中国。

美国农业部表示，最新一周出口检验1,845.8万蒲式耳美国大豆，高于市场预期的1,100-1,400万蒲式耳。

农业顾问公司AgRural称，周五巴西的大豆收割完成率为60%，高于之前一周的54%，和一年前同期的61%完成率一致。不过，降水推迟收割进展，且对作物质量构成威胁。

5月大豆期货合约 收高6-3/4美分，报每蒲式耳14.37-1/4美元。

5月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨417.80美元。5月豆油合约 涨0.01美分，报50.44美分。

今日CBOT大豆预估成交量为112,217口，豆粕为52,172口，豆油为56,106口。

以下为CBOT农产品期货在2016 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 733.25 7.00 1.0% 13.4%

CBOT大豆 Sc2 1437.25 -3.25 -0.2% 19.9%

CBOT豆粕 SMc1 417.80 -1.50 -0.4% 35.0%

CBOT豆油 BOc1 50.44 0.01 0.0% -3.2%

CBOT小麦 Wc1 727.25 -2.50 -0.3% 11.4%

CBOT稻米 RRc2 1492.50 2.50 0.2% 2.2%

NYMEX原油期货 CLc1 94.57 0.86 0.9% -4.3%

道琼工业指数 .DJI 14,448 -64 -0.4% 18.3%

现货金 XAU= 1603.55 -4.40 -0.3% 2.5%

欧元/美元 EUR= 1.2857 -0.0126 -1.0% -0.7%

美元指数 .DXY 82.8730 0.3440 0.4% 3.4%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)