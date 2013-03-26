芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因现货市场坚挺及技术性买盘

路透3月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，交易商称因现货市场坚挺、技术性买盘以及在周四美国农业部发布库存和种植意向报告前有调整仓位的动作。
巴西港口拥堵对近月大豆期货提供了进一步的支撑。
市场间的套利交易令大豆期货得益，损及玉米期货。
指标5月大豆期货升穿50日、200日和20日移动均线切入位后买盘加快。
美国公布的数据显示经济改善，抵消塞浦路斯救助带来的影响，全球股市和原油等商品市场上涨。
交易商预期，美国农业部周四将公布3月1日大豆库存为9.35亿蒲式耳，为九年低位。
市场预期，美国农业部周四公布的种植计划报告将显示美国大豆种植面积达7,839.4万英亩，将创纪录高位，超过2009年的7,745.1万英亩前次纪录高位。
5月大豆期货合约 收高10-1/2美分，报每蒲式耳14.47-3/4美元。
5月豆粕合约 收高2.4美元，报每短吨420.2美元。5月豆油合约 涨0.38美分，报50.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为109,374口，豆粕为54,198口，豆油为77,486口。
以下为CBOT农产品期货在2012 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 730.25 -3.00 -0.4% 13.0%
CBOT大豆 Sc2 1447.75 10.50 0.7% 20.8%
CBOT豆粕 SMc1 420.20 2.40 0.6% 35.8%
CBOT豆油 BOc1 50.82 0.38 0.8% -2.4%
CBOT小麦 Wc1 731.50 4.25 0.6% 12.1%
CBOT稻米 RRc2 1499.50 7.00 0.5% 2.7%
NYMEX原油期货 CLc1 96.27 1.46 1.5% -2.6%
道琼工业指数 .DJI 14,560 112 0.8% 19.2%
现货金 XAU= 1599.81 -5.09 -0.3% 2.3%
欧元/美元 EUR= 1.2860 0.0009 0.1% -0.7%
美元指数 .DXY 82.8500 0.0220 0.0% 3.3%
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CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)