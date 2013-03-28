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市场报道 | 2013年 3月 29日 星期五 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低3.4%，美国农业部库存报告利空

路透3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌3.4%，录得逾六个月来最大单日跌幅，交易商说，此前美国政府公布的3月1日大豆和玉米库存高于预期。

美国农业部公布，3月1日美国大豆库存为9.99亿蒲式耳，高于预估区间的9.05-9.84亿蒲式耳。

美国农业部也预计，2013/14作物年美国大豆种植面积为7,712.6万英亩，低于市场预估的7,839.4万。

CBOT-5月豆粕 跌至2月15日来的最低位。5月豆油 触及一周低位，但受到豆油/豆粕套利交易支持。

美国农业部公布，最新一周出口销售66,400吨2012/13年美国大豆和607,700吨2013/14年大豆。

美国农业部称，最新一周出口销售137,200吨2012/13年豆粕和3,900吨2013/14年豆粕。最新一周出口销售豆油总计12,600吨，全部为2012/13年。

阿根廷金融和谷物市场因长假期休市，将在4月3日重开。巴西市场周五休市，周一在常规交易时段重开。

CBOT大豆 在3月下跌4.7%，为11月来最大单月跌幅，本季跌1.0%，连跌第二季。

豆粕 在3月下跌6.9%，本季跌3.8%。豆油 在3月升2.4%，本季涨1.7%。

5月大豆期货合约 收跌49美分，报每蒲式耳14.04-3/4美元。

5月豆粕合约 收跌18.5美元，报每短吨404.6美元。5月豆油合约 收低0.71美分，报50.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为313,686口，豆粕为114,874口，豆油为139,555口。

以下为CBOT农产品期货在1938 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 695.25 -40.00 -5.4% 7.5%

CBOT大豆 Sc2 1404.75 -49.00 -3.4% 17.2%

CBOT豆粕 SMc1 404.60 -18.50 -4.4% 30.8%

CBOT豆油 BOc1 50.11 -0.71 -1.4% -3.8%

CBOT小麦 Wc1 687.75 -49.00 -6.7% 5.4%

CBOT稻米 RRc2 1536.00 3.00 0.2% 5.2%

NYMEX原油期货 CLc1 97.10 0.51 0.5% -1.8%

道琼工业指数 .DJI 14,578 52 0.4% 19.3%

现货金 XAU= 1596.20 -8.53 -0.5% 2.1%

欧元/美元 EUR= 1.2823 0.0043 0.3% -0.9%

美元指数 .DXY 82.9490 -0.2720 -0.3% 3.5%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校　李军)
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