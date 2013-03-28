芝加哥期市：CBOT大豆期货收低3.4%，美国农业部库存报告利空

路透3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌3.4%，录得逾六个月来最大单日跌幅，交易商说，此前美国政府公布的3月1日大豆和玉米库存高于预期。
美国农业部公布，3月1日美国大豆库存为9.99亿蒲式耳，高于预估区间的9.05-9.84亿蒲式耳。
美国农业部也预计，2013/14作物年美国大豆种植面积为7,712.6万英亩，低于市场预估的7,839.4万。
CBOT-5月豆粕 跌至2月15日来的最低位。5月豆油 触及一周低位，但受到豆油/豆粕套利交易支持。
美国农业部公布，最新一周出口销售66,400吨2012/13年美国大豆和607,700吨2013/14年大豆。
美国农业部称，最新一周出口销售137,200吨2012/13年豆粕和3,900吨2013/14年豆粕。最新一周出口销售豆油总计12,600吨，全部为2012/13年。
阿根廷金融和谷物市场因长假期休市，将在4月3日重开。巴西市场周五休市，周一在常规交易时段重开。
CBOT大豆 在3月下跌4.7%，为11月来最大单月跌幅，本季跌1.0%，连跌第二季。
豆粕 在3月下跌6.9%，本季跌3.8%。豆油 在3月升2.4%，本季涨1.7%。
5月大豆期货合约 收跌49美分，报每蒲式耳14.04-3/4美元。
5月豆粕合约 收跌18.5美元，报每短吨404.6美元。5月豆油合约 收低0.71美分，报50.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为313,686口，豆粕为114,874口，豆油为139,555口。
以下为CBOT农产品期货在1938 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 695.25 -40.00 -5.4% 7.5%
CBOT大豆 Sc2 1404.75 -49.00 -3.4% 17.2%
CBOT豆粕 SMc1 404.60 -18.50 -4.4% 30.8%
CBOT豆油 BOc1 50.11 -0.71 -1.4% -3.8%
CBOT小麦 Wc1 687.75 -49.00 -6.7% 5.4%
CBOT稻米 RRc2 1536.00 3.00 0.2% 5.2%
NYMEX原油期货 CLc1 97.10 0.51 0.5% -1.8%
道琼工业指数 .DJI 14,578 52 0.4% 19.3%
现货金 XAU= 1596.20 -8.53 -0.5% 2.1%
欧元/美元 EUR= 1.2823 0.0043 0.3% -0.9%
美元指数 .DXY 82.9490 -0.2720 -0.3% 3.5%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)