芝加哥期市：CBOT大豆期货接近三个月低点，继续受到美国库存数据打压

路透4月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周一跌至近三个月低点，交易商称，上周美国公布的谷物和大豆库存报告利空，继续带来卖压。
市场出现技术性卖压和多头结清仓位，且交易商出脱旧作/新作套利交易。
高盛将CBOT大豆三个月预估价由14美元下调至13.50美元，六个月和12月预估价由13美元下调至12.50美元，指因美国3月1日库存数据大于预期。高盛还下调了玉米和小麦的预估价。
铜等其他商品表现疲弱也进一步带来压力，此前调查报告显示美国和中国3月制造业扩张不及预期。
美国农业部报告，上周出口检验美国大豆1,630万蒲式耳，预估区间为1,200-1,900万。
5月大豆期货合约 收跌14美分，报每蒲式耳13.90-3/4美元。
5月豆粕合约 收跌6.1美元，报每短吨398.5美元。5月豆油合约 收低0.05美分，报50.06美分。
今日CBOT大豆预估成交量为176,463口，豆粕为75,872口，豆油为97,195口。
以下为CBOT农产品期货在1955 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 642.25 -53.00 -7.6% -8.0%
CBOT大豆 Sc2 1390.75 -14.00 -1.0% -2.0%
CBOT豆粕 SMc1 398.50 -6.10 -1.5% -5.3%
CBOT豆油 BOc1 50.06 -0.05 -0.1% 1.8%
CBOT小麦 Wc1 664.00 -23.75 -3.5% -14.7%
CBOT稻米 RRc2 1526.50 -9.50 -0.6% 2.7%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)