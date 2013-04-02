芝加哥期市：CBOT大豆收高，因触及三个月低位后有低吸买盘

路透4月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二收高，因基金卖出及多于预期的美国库存将价格推至约三个月低位后，有低吸买盘。

交投震荡。近月大豆合约盘中跌至每蒲式耳13.86美元，此为1月7日来的最低位，之后价格反弹。

豆粕升幅最大，表现强于豆油合约，受豆粕/豆油套利交易带动。豆粕上涨扶助提振近月大豆合约。

远月大豆合约承压，受累于今年春季美国大豆种植增加的预期，因相对玉米，大豆价格升幅较大。

油世界的油籽分析师称，因巴西运输瓶颈造成大豆出口延误的最坏时期可能已成过去，该国付运很可能在未来几周增加。

欧洲交易商说，韩国主要饲料集团(MFG)及韩国饲料领导人委员会(FLC)买入110,000吨豆粕，很可能全部是透过单独的交易买进南非豆粕。

5月大豆期货合约 收高3-1/4美分，报每蒲式耳13.94美元。

5月豆粕合约 收涨3.6美元，报每短吨402.1美元。5月豆油合约 收低0.47美分，报49.59美分。

今日CBOT大豆预估成交量为183,800口，豆粕为71,340口，豆油为106,226口。

以下为CBOT农产品期货在2052 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 640.50 -1.75 -0.3% -8.3%

CBOT大豆 Sc2 1394.00 3.25 0.2% -1.7%

CBOT豆粕 SMc1 402.10 3.60 0.9% -4.4%

CBOT豆油 BOc1 49.59 -0.47 -0.9% 0.9%

CBOT小麦 Wc1 670.75 6.75 1.0% -13.8%

CBOT稻米 RRc2 1576.50 50.00 3.3% 6.1%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>