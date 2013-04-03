芝加哥期市：CBOT大豆期货大跌，因技术性卖盘和对中国禽流感的担忧

路透4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周三跌至四个半月低点，交易商称受累于技术性卖盘以及对中国新一轮禽流感可能令饲料需求降低的担忧。

自上周美国农业部发布库存报告后，大豆跌幅小于玉米，这一因素促使一些交易商出脱大豆多头/玉米空头的套利交易以了结获利。

近月大豆期货 盘中跌至13.75-1/2美元，为11月中来最低，之后缩减跌幅。

对禽流感的忧虑打压大连交易所豆粕期货，交投最活跃的9月豆粕合约 挫跌2%。中国官方媒体公布，再发现两例感染H7N9禽流感的病例，感染人数增至九人。

瑞信将今年CBOT大豆期货预估价由13.80美元下调至13.60美元，明年目标价由12.30美元下调至12.19美元。

5月大豆期货合约 收挫13-3/4美分，报每蒲式耳13.80-1/4美元。

5月豆粕合约 收低4.1美元，报每短吨398.0美元。5月豆油合约 收低0.44美分，报49.15美分。

今日CBOT大豆预估成交量为206,947口，豆粕为89,128口，豆油为103,574口。

以下为CBOT农产品期货在1927 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 641.50 1.00 0.2% -8.1%

CBOT大豆 Sc2 1380.25 -13.75 -1.0% -2.7%

CBOT豆粕 SMc1 398.00 -4.10 -1.0% -5.4%

CBOT豆油 BOc1 49.15 -0.44 -0.9% 0.0%

CBOT小麦 Wc1 696.50 25.75 3.8% -10.5%

CBOT稻米 RRc2 1565.00 -11.50 -0.7% 5.3%

EU小麦 BL2K3 240.50 3.75 1.6% -3.9%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>