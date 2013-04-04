芝加哥期市：大豆期货跌至10个月低位，受累于技术性卖盘和禽流感忧虑

路透4月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至10个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘和市场担忧中国发现禽流感病例可能限制该国的饲料需求。中国是全球最大大豆买家。

中国表示，正动员一切资源应对最新出现的禽流感疫情。此次疫情已导致五人死亡。日本和香港加大对禽流感病毒的防范，越南则限制中国禽肉进口。

近月5月合约 盘中跌至13.61美元，为6月6日以来最低，但收盘前缩减跌幅。

5月和7月大豆合约 表现不及新作11月合约，受累于套利交易。

豆油走低，跟随大豆、原油和棕榈油跌势。

新作大豆合约的涨势受限，因市场担忧美国大豆播种推迟可能会促使农户将部分玉米田转种大豆。一位气象学家称，中西部的低温潮湿天气将继续拖慢春季田间作业。

美国农业部周四报告，上周出口销售2012/13年产大豆392,700吨，在市场预期区间内，销售2013/14年产大豆355,100吨，高于市场预期。

农业部报告还显示，上周出口销售2012/13年产豆粕92,600吨，2013/14年产豆粕12,700吨。豆油方面，农业部称净取消了4,600吨。

5月大豆期货合约 收跌8-1/4美分，报每蒲式耳13.72美元。

5月豆粕合约 收挫0.9美元，报每短吨397.1美元。5月豆油合约 跌0.60美分，报48.55美分。

今日CBOT大豆预估成交量为181,387口，豆粕为74,749口，豆油为111,186口。

以下为CBOT农产品期货在1915GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 630.00 -11.50 -1.8% -2.6%

CBOT大豆 1372.00 -8.25 -0.6% 14.5%

CBOT豆粕 397.10 -0.90 -0.2% 28.3%

CBOT豆油 48.55 -0.60 -1.2% -6.8%

CBOT小麦 694.00 -2.50 -0.4% 6.3%

CBOT稻米 1566.50 1.50 0.1% 7.3%

EU小麦 244.25 3.75 1.6% 20.6%

NYMEX原油期货 93.20 -1.25 -1.3% -5.7%

道琼工业指数 14,593 43 0.3% 19.4%

现货金 1553.66 -3.49 -0.2% -0.6%

欧元/美元 1.2939 0.0089 0.7% 0.0%

美元指数 82.6710 -0.0470 -0.1% 3.1%

波罗的海

乾散货指数 866 -11 -1.3% -50.2%

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