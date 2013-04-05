芝加哥期市：CBOT大豆期货受禽流感忧虑拖累延展跌势，本周收挫3%

路透4月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五跌至10个月低位，交易商称，受累于技术性卖盘，中国禽流感疫情可能导致饲料需求减少的忧虑，以及南美大豆丰收所带来的季节性压力。

中国当局在上海的禽肉市场屠宰了逾2万只家禽，因最新出现的禽流感疫情已导致六人死亡，忧虑情绪蔓延到海外。

从价差来看，近月大豆合约的表现仍不及新作合约，自美国农业部上周公布3月1日美国大豆库存高于预期后，一直保持这样的趋势。

现货大豆合约 跌至每蒲式耳13.54-1/2美元，为6月6日以来最低，后削减跌幅。现货豆粕合约也跌至10个月低位。

豆粕跟随大豆合约走低，但豆油合约收涨，从价差来看，表现强于豆粕，且与原油的疲弱走势相悖。

美国股市和美元均走软，因就业数据令人失望。

农业气象学家称，气温偏低以及下周将出现的强降雨将导致早期播种延迟，但降雨也有助于增加土壤的湿度。

市场预计，美国农业部在4月10日公布的月度供需报告中将上调2012/13年大豆期末库存预期。分析师的平均预期为1.36亿蒲式耳，高于农业部3月时预期的1.25亿蒲式耳。

本周，大豆期货回落3%，或0.43美元，连跌第二周。豆粕期货收挫3.2%；豆油期货收跌2.5%。

5月大豆期货合约 收跌10-1/4美分，报每蒲式耳13.61-3/4美元。

5月豆粕合约 收挫5.3美元，报每短吨391.8美元。5月豆油合约 涨0.28美分，报48.83美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为205,745口，豆粕期货为93,495口，豆油期货为127,702口。

以下为CBOT农产品期货在2049GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 629.00 -1.00 -0.2% -9.9%

CBOT大豆 1361.75 -10.25 -0.8% -4.0%

CBOT豆粕 391.80 -5.30 -1.3% -6.8%

CBOT豆油 48.83 0.28 0.6% -0.7%

CBOT小麦 699.00 5.00 0.7% -10.2%

CBOT稻米 1549.50 -17.00 -1.1% 4.3%

EU小麦 243.50 -0.75 -0.3% -2.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>