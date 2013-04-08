芝加哥期市：CBOT大豆期货收升，因上周触及10个月低位后有低吸买盘

路透4月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，交易商说，因上周近月大豆价格触及10个月低位后有低吸买盘。
5月大豆合约九日相对强弱指标在周五跌至25，处于0-30的技术超卖区间内。周一尾盘该指标升至35。
在大豆及产品市场中，豆油录得最大百分比升幅，受助于现货豆油市场走强，因生物柴油生产商有需求。
美国农业部(USDA)公布，最近一周出口检验1,525.1万蒲式耳美国大豆，介于市场预估区间1,200-1,600万蒲式耳之内。
因中国出现禽流感疫情后，对饲料需求的忧虑仍笼罩市场。世界卫生组织(WHO)称，禽流感疫情不会引发恐慌，尽管迄今感染禽流感的人数上升至24人，共造成七人死亡。
尽管大豆和豆油收高，中国大连商品交易所指标9月豆粕期货周一下跌，连跌第五日，凸显对禽流感的忧虑。
CBOT周一起缩短交易时间，在1815 GMT收市，较之前的安排提早45分钟。另外，CBOT还在1245-1330GMT暂停交易。
5月大豆期货合约 收高16-1/4美分，报每蒲式耳13.784美元。
5月豆粕合约 收涨1.5美元，报每短吨393.3美元。5月豆油合约 涨0.69美分，报49.52美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为200,571口，豆粕期货为89,239口，豆油期货为122,890口。
以下为CBOT农产品期货在2049GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 633.50 4.50 0.7% -2.0%
CBOT大豆 1378.00 16.25 1.2% 15.0%
CBOT豆粕 393.30 1.50 0.4% 27.1%
CBOT豆油 49.52 0.69 1.4% -4.9%
CBOT小麦 712.50 13.50 1.9% 9.2%
CBOT稻米 1558.00 8.50 0.6% 6.7%
EU小麦 245.75 2.00 0.8% 21.4%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)