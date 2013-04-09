芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于现货价格走坚和供需报告公布前的头寸调整

****敬告客户：香港金融市场4月4日休市，4月5日恢复交易****
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连涨第二日，从上周触及的10个月低位反弹，交易商称，现货市场走坚推高近月合约。
5月/7月大豆合约溢价ZSK3-N3触及27美分的峰值，为六个半月最大。
美国农业部将于周三公布月度供需报告，交易商今日调整头寸。接受路透调查的分析师的平均预期为，2012/13年美国大豆期末库存为1.36亿蒲式耳，较3月农业部预期的1.25亿蒲式耳高出9%。但部分交易商回补空头，因担心数据小于预期。
套利交易看涨豆粕，但出口需求放缓限制豆粕涨幅。
对禽流感疫情损及中国饲料需求的忧虑缓解。大连9月豆粕期货 收涨，终止五日连跌。
巴西政府供应机构Conab将该国2012/13年大豆收成预估从3月的8,210万吨调降至8,190万吨。
油世界分析师称，乾旱过后出现的两轮强降雨使阿根廷大豆产量预期降低。
德意志银行将2013年小麦价格预期调降22.7%，至每蒲式耳6.70美元。将玉米价格玉米下调17.9%，至每蒲式耳6.25美元，将大豆价格预期调降13.9%，至每蒲式耳13.20美元。
5月大豆期货合约 收升17-1/2美分，报每蒲式耳13.95-1/2美元。
5月豆粕合约 收高1.5美元，报每短吨394.8美元。5月豆油合约 涨0.46美分，报49.98美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为241,864口，豆粕期货为106,992口，豆油期货为116,584口。
以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 644.25 10.75 1.7% -7.7%
CBOT大豆 1395.50 17.50 1.3% -1.6%
CBOT豆粕 394.80 1.50 0.4% -6.1%
CBOT豆油 49.98 0.46 0.9% 1.7%
CBOT小麦 708.75 -3.75 -0.5% -8.9%
CBOT稻米 1570.50 12.50 0.8% 5.7%
EU小麦 245.00 -0.75 -0.3% -2.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有汽车 生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)五年期贷款改为欧元，筹措2. 7亿欧元(2.88亿美元)贷款，意在降低融资成本。 尽管该公司2月中旬通过独家牵头行兼簿记行渣打银行筹措的2.9亿美 元五年期贷款接近完成，但仍决定变更借款币别及其他贷款条件。 北汽集团改弦更张，于3月29日通知银行业者转换成欧元贷款，称其 重点在于缩减借贷成本，并让欧洲进口的贸易结算更为便利。三个月期欧 元银行间拆放款利率(Euribor)3月31日收盘报负0.33%，而三个月期伦敦 银行间拆放款利率(Libor)同一天收报1.1495%。 利率加码仍为115个基点，但改为与欧洲指标利率挂勾。原本剩余天 期为4.75年则没有改变。 北汽集团已经调降前端费，因此牵头行、主办行、以及安排行所拿到 的综合收益分别降至125、123及121个基点。 渣打已全部承销该贷款，并在2月10日提供先行美元融资，原本三层 的综合收益结构分别为130.16、127及124.05个
路透伦敦4月3日 - 葡萄牙及意大利10年期公债收益率(殖利率)高于德债的利差，在周一急升，因欧洲央行缩减资产购买规模，令欧元区评等较低公债承压。