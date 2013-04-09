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市场报道 | 2013年 4月 10日 星期三 04:27 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于现货价格走坚和供需报告公布前的头寸调整

路透4月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货连涨第二日，从上周触及的10个月低位反弹，交易商称，现货市场走坚推高近月合约。

5月/7月大豆合约溢价ZSK3-N3触及27美分的峰值，为六个半月最大。

美国农业部将于周三公布月度供需报告，交易商今日调整头寸。接受路透调查的分析师的平均预期为，2012/13年美国大豆期末库存为1.36亿蒲式耳，较3月农业部预期的1.25亿蒲式耳高出9%。但部分交易商回补空头，因担心数据小于预期。

套利交易看涨豆粕，但出口需求放缓限制豆粕涨幅。

对禽流感疫情损及中国饲料需求的忧虑缓解。大连9月豆粕期货 收涨，终止五日连跌。

巴西政府供应机构Conab将该国2012/13年大豆收成预估从3月的8,210万吨调降至8,190万吨。

油世界分析师称，乾旱过后出现的两轮强降雨使阿根廷大豆产量预期降低。

德意志银行将2013年小麦价格预期调降22.7%，至每蒲式耳6.70美元。将玉米价格玉米下调17.9%，至每蒲式耳6.25美元，将大豆价格预期调降13.9%，至每蒲式耳13.20美元。

5月大豆期货合约 收升17-1/2美分，报每蒲式耳13.95-1/2美元。

5月豆粕合约 收高1.5美元，报每短吨394.8美元。5月豆油合约 涨0.46美分，报49.98美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为241,864口，豆粕期货为106,992口，豆油期货为116,584口。

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 644.25 10.75 1.7% -7.7%

CBOT大豆 1395.50 17.50 1.3% -1.6%

CBOT豆粕 394.80 1.50 0.4% -6.1%

CBOT豆油 49.98 0.46 0.9% 1.7%

CBOT小麦 708.75 -3.75 -0.5% -8.9%

CBOT稻米 1570.50 12.50 0.8% 5.7%

EU小麦 245.00 -0.75 -0.3% -2.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

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