芝加哥期市：CBOT大豆收低，因USDA公布利空的全球库存数据

路透4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低，交易商称，因美国政府对2012/13年全球大豆库存的预估值高于市场预期。
在美国农业部(USDA)公布月度供需报告后的几分钟内，大豆市场交投震荡。近月大豆 急升至约两周高位，之后大跌，稍后缩减跌幅。
豆粕和大豆一起下滑，豆油小升。
USDA将2012/13年全球大豆库存预估从3月时预期的6,020万吨上调至6,260万吨，市场原先预期为USDA将下调预估值。
USDA将中国2012/13年大豆进口预估从6,300万吨下调至6,100万吨。中国是全球最大大豆买家。
在利多消息方面，USDA对美国2012/13年大豆结转库存维持在1.25亿蒲式耳不变，低于分析师平均预期的1.36亿蒲式耳。
美国现货大豆仍然走坚，受助于农户卖盘缓慢，这也支持大豆期货。
交易商预期，周四USDA公布的周度出口销售报告将显示上周出口销售175,000-500,000吨2012/13年大豆，销售200,000-500,000吨2013/14年大豆。
汤森路透分支Lanworth将美国大豆产量预估从34.55亿蒲式耳下调至33.8亿蒲式耳，称预期在堪萨斯州，内布拉斯加州，明尼苏达州，北达科他州和南达科他州的玉米种植面积料将增加，大豆种植面积料减少。
中国海关数据显示，中国在3月进口384万吨大豆，较2月上升32.4%，但较上年同期减少20.5%。巴西港口物流不畅，令一些付运被推迟。
交易商表示，中国进口料较3月份有所增加，但中国部份地区爆发禽流感将可能拖累重建用作家禽饲料的豆粕的库存。
5月大豆期货合约 收低2-3/4美分，报每蒲式耳13.92-3/4美元。
5月豆粕合约 收跌1.9美元，报每短吨392.9美元。5月豆油合约 涨0.05美分，报50.03美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为225,024口，豆粕期货为104,086口，豆油期货为141,550口。
以下为CBOT农产品期货在1833 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 649.00 4.75 0.7% 0.4%
CBOT大豆 1392.75 -2.75 -0.2% 16.2%
CBOT豆粕 392.90 -1.90 -0.5% 27.0%
CBOT豆油 50.03 0.05 0.1% -4.0%
CBOT小麦 696.75 -12.00 -1.7% 6.7%
CBOT稻米 1567.50 -3.00 -0.2% 7.3%
EU小麦 245.50 0.50 0.2% 21.2%
NYMEX原油期货 CLc1 94.52 0.32 0.3% -4.4%
道琼工业指数 .DJI 14,800 127 0.9% 21.1%
现货金 XAU= 1562.90 -22.06 -1.4% -0.1%
欧元/美元 EUR= 1.3062 -0.0019 -0.1% 0.9%
美元指数 .DXY 82.5100 0.2010 0.2% 2.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)