芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约受美国旧作供应紧张而走强

11月新作大豆合约 受压，因投资人担心美国播种开局缓慢，可能令部分原本打算种植玉米的地区改种大豆。

气象学家指出，未来10日至两周，美国大平原北部和美国中西部地区将继续潮湿阴冷天气，不利于春耕。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为263,492口，豆粕期货为110,083口，豆油期货为108,356口。

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)