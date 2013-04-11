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市场报道 | 2013年 4月 12日 星期五 03:15 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约受美国旧作供应紧张而走强

路透4月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，近月合约大涨，远月合约下滑，交易商称因美国旧作供应吃紧。

市场继续消化美国农业部4月10日供需报告，该报告显示美国2012/13年度大豆结转库存仅为1.25亿蒲式耳，小于预期，且为九年低点。

11月新作大豆合约 受压，因投资人担心美国播种开局缓慢，可能令部分原本打算种植玉米的地区改种大豆。

气象学家指出，未来10日至两周，美国大平原北部和美国中西部地区将继续潮湿阴冷天气，不利于春耕。

美国农业部报告，最近一周美国出口销售2012/13年度大豆31.92万吨，在预估区间内，出口销售2013/14年度大豆6.45万吨，不及预期。

市场等待下周一出炉的美国月度大豆压榨数据。

5月大豆期货合约 收高9-1/4美分，报每蒲式耳14.02美元。

5月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨395.0美元。5月豆油合约 跌0.26美分，报49.77美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为263,492口，豆粕期货为110,083口，豆油期货为108,356口。

以下为CBOT农产品期货在1833　GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 651.25 2.25 0.4% -6.7%

CBOT大豆 1402.00 9.25 0.7% -1.2%

CBOT豆粕 395.00 2.10 0.5% -6.1%

CBOT豆油 49.77 -0.26 -0.5% 1.2%

CBOT小麦 697.75 1.00 0.1% -10.3%

CBOT稻米 1576.50 9.00 0.6% 6.1%

EU小麦 245.75 0.50 0.2% -1.8%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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