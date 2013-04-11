芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月合约受美国旧作供应紧张而走强

投行观点：若梅朗雄和勒庞进入第二轮对决，将作空法国公债--野村
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
路透4月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，近月合约大涨，远月合约下滑，交易商称因美国旧作供应吃紧。
市场继续消化美国农业部4月10日供需报告，该报告显示美国2012/13年度大豆结转库存仅为1.25亿蒲式耳，小于预期，且为九年低点。
11月新作大豆合约 受压，因投资人担心美国播种开局缓慢，可能令部分原本打算种植玉米的地区改种大豆。
气象学家指出，未来10日至两周，美国大平原北部和美国中西部地区将继续潮湿阴冷天气，不利于春耕。
美国农业部报告，最近一周美国出口销售2012/13年度大豆31.92万吨，在预估区间内，出口销售2013/14年度大豆6.45万吨，不及预期。
市场等待下周一出炉的美国月度大豆压榨数据。
5月大豆期货合约 收高9-1/4美分，报每蒲式耳14.02美元。
5月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨395.0美元。5月豆油合约 跌0.26美分，报49.77美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为263,492口，豆粕期货为110,083口，豆油期货为108,356口。
以下为CBOT农产品期货在1833 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 651.25 2.25 0.4% -6.7%
CBOT大豆 1402.00 9.25 0.7% -1.2%
CBOT豆粕 395.00 2.10 0.5% -6.1%
CBOT豆油 49.77 -0.26 -0.5% 1.2%
CBOT小麦 697.75 1.00 0.1% -10.3%
CBOT稻米 1576.50 9.00 0.6% 6.1%
EU小麦 245.75 0.50 0.2% -1.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月11日 - 日本投行野村周二称，如果法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)进入下月的总统大选第二轮决胜投票，该行将“完全作空”法国公债。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
路透上海4月12日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 -- 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 4/20 --