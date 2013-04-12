芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国旧作大豆供应紧张

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升第二日，交易商称因美国旧作大豆供应紧张。
7月合约/11月合约逆价差ZSN3-X3扩阔至两周高位1.53-1/4美元。对旧作供应不断减少的担忧提振7月合约，但种植推迟可能将今年更多种植面积转种大豆的想法令新作11月大豆承压。
豆粕期货跟随大豆期货上涨，传闻称欧洲对美国豆粕有需求令豆粕期货支撑增加。
美国农业部表示，民间出口商向未具名目的地出口11万吨美国大豆，2013/14年度付运。
气象学家表示，美国种植带下周的潮湿阴冷天气将继续拖慢春耕，但也会增加宝贵的土壤湿度。
5月大豆期货合约 收高11美分，报每蒲式耳14.13美元。本周近月合约劲扬51-1/4美分或3.8%，为8月来最大周度升幅。
5月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨400.2美元,本周升2.1%，止住两周跌势。
5月豆油合约 跌0.54美分，报49.23美分，本周升0.8%。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为218,021口，豆粕期货为97,434口，豆油期货为113,170口。
以下为CBOT农产品期货在1834 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 658.50 7.25 1.1% -5.7%
CBOT大豆 1413.00 11.00 0.8% -0.4%
CBOT豆粕 400.20 5.20 1.3% -4.9%
CBOT豆油 49.23 -0.54 -1.1% 0.1%
CBOT小麦 714.75 17.00 2.4% -8.1%
CBOT稻米 1582.00 5.50 0.4% 6.5%
EU小麦 249.75 4.25 1.7% -0.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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欧盟执委会副主席东布洛夫斯基 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选