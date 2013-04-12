芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国旧作大豆供应紧张

路透4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连升第二日，交易商称因美国旧作大豆供应紧张。

7月合约/11月合约逆价差ZSN3-X3扩阔至两周高位1.53-1/4美元。对旧作供应不断减少的担忧提振7月合约，但种植推迟可能将今年更多种植面积转种大豆的想法令新作11月大豆承压。

豆粕期货跟随大豆期货上涨，传闻称欧洲对美国豆粕有需求令豆粕期货支撑增加。

美国农业部表示，民间出口商向未具名目的地出口11万吨美国大豆，2013/14年度付运。

气象学家表示，美国种植带下周的潮湿阴冷天气将继续拖慢春耕，但也会增加宝贵的土壤湿度。

5月大豆期货合约 收高11美分，报每蒲式耳14.13美元。本周近月合约劲扬51-1/4美分或3.8%，为8月来最大周度升幅。

5月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨400.2美元,本周升2.1%，止住两周跌势。

5月豆油合约 跌0.54美分，报49.23美分，本周升0.8%。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为218,021口，豆粕期货为97,434口，豆油期货为113,170口。

以下为CBOT农产品期货在1834 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 658.50 7.25 1.1% -5.7%

CBOT大豆 1413.00 11.00 0.8% -0.4%

CBOT豆粕 400.20 5.20 1.3% -4.9%

CBOT豆油 49.23 -0.54 -1.1% 0.1%

CBOT小麦 714.75 17.00 2.4% -8.1%

CBOT稻米 1582.00 5.50 0.4% 6.5%

EU小麦 249.75 4.25 1.7% -0.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)