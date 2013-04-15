芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，跟随商品市场普跌之势

路透4月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商说，因商品市场全面被抛售，大豆也走软。

5月大豆 收低，扭转之前攀升至两周高位的涨势，但5月合约仍相对高于远月合约，受套利交易带动。近月合约受美国大豆供应紧张及现货市场走坚支持。5月合约/11月合约逆价差高见1.99-1/2美元，为3月中来最高水平。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)数据显示，美国3月大豆压榨上升至1.3708亿蒲式耳，和3月将略高于2月的1.363亿蒲式耳的预估一致。

CBOT豆油大跌2%，因NOPA称3月美国大豆出油率为11.94磅/蒲式耳，此为2002年开始编纂纪录以来最高，消息为豆油带来压力。

美国农业部(USDA)表示，出口检验481.3万蒲式耳美国大豆，远低于市场预期的1,300-1,600万蒲式耳。

中国国家统计局表示，2013年中国农民继续计划将农地增加种植稻米和玉米，减少种植棉花和大豆。

5月大豆期货合约 收跌18美分，报每蒲式耳13.95美元。

5月豆粕合约 收低6.9美元，报每短吨393.3美元。5月豆油合约 跌1.05美分，报48.18美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为222,832口，豆粕期货为97,270口，豆油期货为111,743口。

以下为CBOT农产品期货在1834 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 646.75 -11.75 -1.8% -7.4%

CBOT大豆 1395.00 -18.00 -1.3% -1.7%

CBOT豆粕 393.30 -6.90 -1.7% -6.5%

CBOT豆油 48.18 -1.05 -2.1% -2.0%

CBOT小麦 693.75 -21.00 -2.9% -10.8%

CBOT稻米 1544.00 -38.00 -2.4% 3.9%

EU小麦 246.00 -3.50 -1.4% -1.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)