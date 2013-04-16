芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于低吸买盘和现货市场走坚

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，受助于前一日大跌后的低吸买盘，美国旧作大豆供应减少带动现货市场走坚，这也为大豆期货提供额外的支撑。
新作11月合约 大涨，昨日稍早触及10个月低位。
早盘，市场受看涨的套利交易主导，5月/11月大豆溢价ZSK3-X3触及2.02美元，为一个月来最高。不过，5月/7月合约溢价收盘前收窄。
美国股市在昨日录得11月以来最大单日跌幅后上扬。金价小幅反弹，且政府公布的通胀和楼市数据暗示经济正在改善。
对禽流感可能导致中国饲料需求减少的忧虑继续在市场发酵。一位中国畜牧业协会禽业分会的官员表示，H7N9禽流感爆发两周来，中国家禽行业的损失超过100亿元人民币。
油世界油籽分析师称，3到4月，南美新作大豆出口开局缓慢，可能迫使中国在未来几周购买更多美国大豆。
油世界指出，美国农业部对南美大豆产量的预期太过乐观，未能充分考虑到近期天气状况对作物生长不利的情况。
5月大豆期货合约 收升16-1/2美分，报每蒲式耳14.11-1/2美元。
5月豆粕合约 收高8美元，报每短吨401.3美元。5月豆油合约 涨0.80美分，报48.98美分。
今日CBOT大豆预估成交量为198,498口，豆粕为87,618口，豆油为117,758口。
以下为CBOT农产品期货在1836 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 663.25 16.50 2.6% 2.6%
CBOT大豆 1411.50 16.50 1.2% 17.8%
CBOT豆粕 401.30 8.20 2.1% 29.7%
CBOT豆油 48.98 0.80 1.7% -6.0%
CBOT小麦 703.50 9.75 1.4% 7.8%
CBOT稻米 1560.50 16.50 1.1% 6.8%
EU小麦 246.25 0.25 0.1% 21.6%
NYMEX原油期货 88.61 -0.09 -0.1% -10.3%
道琼工业指数 14,712 113 0.8% 20.4%
现货金 1377.90 25.15 1.9% -11.9%
欧元/美元 1.3199 0.0165 1.3% 2.0%
美元指数 81.7230 -0.6940 -0.8% 1.9%
波罗的海
乾散货指数 880 4 0.5% -49.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。