芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于低吸买盘和现货市场走坚

路透4月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高，受助于前一日大跌后的低吸买盘，美国旧作大豆供应减少带动现货市场走坚，这也为大豆期货提供额外的支撑。

新作11月合约 大涨，昨日稍早触及10个月低位。

早盘，市场受看涨的套利交易主导，5月/11月大豆溢价ZSK3-X3触及2.02美元，为一个月来最高。不过，5月/7月合约溢价收盘前收窄。

美国股市在昨日录得11月以来最大单日跌幅后上扬。金价小幅反弹，且政府公布的通胀和楼市数据暗示经济正在改善。

对禽流感可能导致中国饲料需求减少的忧虑继续在市场发酵。一位中国畜牧业协会禽业分会的官员表示，H7N9禽流感爆发两周来，中国家禽行业的损失超过100亿元人民币。

油世界油籽分析师称，3到4月，南美新作大豆出口开局缓慢，可能迫使中国在未来几周购买更多美国大豆。

油世界指出，美国农业部对南美大豆产量的预期太过乐观，未能充分考虑到近期天气状况对作物生长不利的情况。

5月大豆期货合约 收升16-1/2美分，报每蒲式耳14.11-1/2美元。

5月豆粕合约 收高8美元，报每短吨401.3美元。5月豆油合约 涨0.80美分，报48.98美分。

今日CBOT大豆预估成交量为198,498口，豆粕为87,618口，豆油为117,758口。

以下为CBOT农产品期货在1836 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 663.25 16.50 2.6% 2.6%

CBOT大豆 1411.50 16.50 1.2% 17.8%

CBOT豆粕 401.30 8.20 2.1% 29.7%

CBOT豆油 48.98 0.80 1.7% -6.0%

CBOT小麦 703.50 9.75 1.4% 7.8%

CBOT稻米 1560.50 16.50 1.1% 6.8%

EU小麦 246.25 0.25 0.1% 21.6%

NYMEX原油期货 88.61 -0.09 -0.1% -10.3%

道琼工业指数 14,712 113 0.8% 20.4%

现货金 1377.90 25.15 1.9% -11.9%

欧元/美元 1.3199 0.0165 1.3% 2.0%

美元指数 81.7230 -0.6940 -0.8% 1.9%

波罗的海

乾散货指数 880 4 0.5% -49.4%

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