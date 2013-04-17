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市场报道 | 2013年 4月 18日 星期四 03:55 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，现货市场走坚提振近月合约

路透4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，近月合约领涨，交易商称，因现货市场走坚，且美国供应吃紧。

豆粕合约涨幅最大，部分交易商称，受助于有关美国出口的传言。

5月大豆合约 和豆粕合约 均触及3月28日以来最高。5月大豆合约升穿切入位在14.25美元附近的100日移动均线，但收盘回落至该水平之下。

大豆尾盘削减涨幅，因全球成长忧虑和令人失望的企业季报重创全球股市和商品市场。

市场预计，周四农业部将公布的周度报告将显示，上周出口销售2012/13年美国大豆10-50万吨，销售2013/14年大豆5-50万吨。

世界卫生组织表示，一些在中国感染H7N9禽流感病毒的人，并没有接触家禽的纪录，增加了这种禽流感新病毒的神秘性。到目前为止，H7N9禽流感病毒已导致17人死亡。

巴西蔬菜油加工商协会Abiove将创纪录的大豆产量预估调降至8,210万吨，低于3月时预期的8,230万吨。

5月大豆期货合约 收升10-3/4美分，报每蒲式耳14.22-1/4美元。

5月豆粕合约 收高6美元，报每短吨407.3美元。5月豆油合约 涨0.41美分，报49.39美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,391口，豆粕为86,924口，豆油为124,921口。

以下为CBOT农产品期货在1911GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 660.50 -2.75 -0.4% 2.2%

CBOT大豆 1422.25 10.75 0.8% 18.7%

CBOT豆粕 407.30 6.00 1.5% 31.6%

CBOT豆油 49.39 0.41 0.8% -5.2%

CBOT小麦 703.75 0.25 0.0% 7.8%

CBOT稻米 1553.00 -7.50 -0.5% 6.3%

EU小麦 246.50 0.25 0.1% 21.7%

NYMEX原油期货 86.81 -1.91 -2.2% -12.2%

道琼工业指数 14,617 -140 -1.0% 19.6%

现货金 1373.90 6.11 0.4% -12.1%

欧元/美元 1.3019 -0.0157 -1.2% 0.6%

美元指数 82.6610 0.9120 1.1% 3.1%

波罗的海

乾散货指数 885 5 0.6% -49.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

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