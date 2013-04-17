芝加哥期市：大豆期货收涨，现货市场走坚提振近月合约

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，近月合约领涨，交易商称，因现货市场走坚，且美国供应吃紧。
豆粕合约涨幅最大，部分交易商称，受助于有关美国出口的传言。
5月大豆合约 和豆粕合约 均触及3月28日以来最高。5月大豆合约升穿切入位在14.25美元附近的100日移动均线，但收盘回落至该水平之下。
大豆尾盘削减涨幅，因全球成长忧虑和令人失望的企业季报重创全球股市和商品市场。
市场预计，周四农业部将公布的周度报告将显示，上周出口销售2012/13年美国大豆10-50万吨，销售2013/14年大豆5-50万吨。
世界卫生组织表示，一些在中国感染H7N9禽流感病毒的人，并没有接触家禽的纪录，增加了这种禽流感新病毒的神秘性。到目前为止，H7N9禽流感病毒已导致17人死亡。
巴西蔬菜油加工商协会Abiove将创纪录的大豆产量预估调降至8,210万吨，低于3月时预期的8,230万吨。
5月大豆期货合约 收升10-3/4美分，报每蒲式耳14.22-1/4美元。
5月豆粕合约 收高6美元，报每短吨407.3美元。5月豆油合约 涨0.41美分，报49.39美分。
今日CBOT大豆预估成交量为204,391口，豆粕为86,924口，豆油为124,921口。
以下为CBOT农产品期货在1911GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 660.50 -2.75 -0.4% 2.2%
CBOT大豆 1422.25 10.75 0.8% 18.7%
CBOT豆粕 407.30 6.00 1.5% 31.6%
CBOT豆油 49.39 0.41 0.8% -5.2%
CBOT小麦 703.75 0.25 0.0% 7.8%
CBOT稻米 1553.00 -7.50 -0.5% 6.3%
EU小麦 246.50 0.25 0.1% 21.7%
NYMEX原油期货 86.81 -1.91 -2.2% -12.2%
道琼工业指数 14,617 -140 -1.0% 19.6%
现货金 1373.90 6.11 0.4% -12.1%
欧元/美元 1.3019 -0.0157 -1.2% 0.6%
美元指数 82.6610 0.9120 1.1% 3.1%
波罗的海
乾散货指数 885 5 0.6% -49.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透东京4月3日 - 日本股市周一上午小幅走高，上周曾大幅下挫。但乐观的日本央行调查对风险偏好只产生温和的积极影响，因有关出口商前景的忧虑犹存。