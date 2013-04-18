芝加哥期市：CBOT大豆期货触及三周高位，受现货豆粕坚挺引领

路透4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升三日，触及三周高位，交易商称因美国大豆供应紧张，且现货豆粕市场强劲。

近月5月豆粕期货 也创下三周高位417.20美元，略高于100日移动均线切入位水准，5月豆油期货 升至一周高位。

经纪商表示，巴西大豆和豆粕出货延迟，加上阿根廷早期收割上来的大豆质量有问题，提振了对美国豆粕现货出运的需求。

美国农业部报告，民间出口商报称向中国出口了25.2万吨美国大豆，2013/14年度付运。

美国农业部报告，最近一周出口销售2012/13年度美国大豆33.94万吨，2013/14年度大豆22.74万吨，符合市场预期。

美国农业部报告，最近一周出口销售2012/13年度美国豆粕26.6万吨，超过预期，出口销售2013/14年度豆粕4.92万吨，符合预期。

美国农业部报告，最近一周出口销售2012/13年度美国豆油8,200吨。

阿根廷农业部维持2012/13年度大豆产量预估在5,130万吨不变。

5月大豆期货合约 收高8-1/4美分，报每蒲式耳14.30-1/2美元。

5月豆粕合约 收高3.7美元，报每短吨411美元。5月豆油合约 升0.27美分，报49.66美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为223,547口，豆粕期货为107,784口，豆油期货为123,874口。

以下为CBOT农产品期货在1919 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 644.50 -14.75 -2.2% -7.7%

CBOT大豆 1430.50 8.25 0.6% 0.8%

CBOT豆粕 411.00 3.70 0.9% -2.3%

CBOT豆油 49.66 0.27 0.6% 1.0%

CBOT小麦 702.75 -1.00 -0.1% -9.7%

CBOT稻米 1537.50 -15.50 -1.0% 3.5%

EU小麦 245.00 -1.75 -0.7% -2.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)