芝加哥期市：大豆期货回落，因预报显示美国天气改善有利播种

路透4月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一回落近1%，交易商称，因预报显示下周美国气温升高，降水减少，有利播种。
新作11月大豆期货 盘中跌至10个月低位11.94-1/2美元，后削减跌幅。
中国大豆进口数据也令价格承压。中国海关总署公布的数据显示，3月进口大豆384.1万吨，同比下降20.4%。进口美国大豆330.7万吨，同比下降12.2%。
CBOT豆粕和豆油期货跟随大豆期货走低。
农业部周一公布的数据显示，上周出口检验大豆497万蒲式耳，低于预估区间500－1,000万蒲式耳。
农业部称，民间出口商销售17.4万吨美国大豆给中国，2013/14年交割。
一位气象学家称，美国中西部本周的湿润和低温天气将使玉米播种进一步放缓，但会增加受乾旱侵袭地区的土壤湿度。
5月大豆期货合约 收跌11美分，报每蒲式耳14.17-1/4美元。
5月豆粕合约 收挫2.4美元，报每短吨410.0美元。5月豆油合约 回落0.54美分，报48.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为162,834口，豆粕为55,396口，豆油为68,372口。
以下为CBOT农产品期货在1826GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 652.00 7.50 1.2% -6.6%
CBOT大豆 1417.25 -11.00 -0.8% 18.3%
CBOT豆粕 410.00 -2.40 -0.6% 32.5%
CBOT豆油 48.62 -0.54 -1.1% -6.7%
CBOT小麦 702.25 -6.75 -1.0% 7.6%
CBOT稻米 1510.50 -12.50 -0.8% 3.4%
EU小麦 243.75 -1.75 -0.7% 20.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)