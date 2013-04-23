芝加哥期市：大豆期货涨跌互见，现货市场上涨提振5月合约

路透4月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌互见，交易商说，因旧作美国大豆和豆粕供应稀少，令现货市场上涨，提振5月合约攀升。

远月合约承压，因预报称美国作物种植带下周天气状况改善，气温开始回升，且降雨减少。近期的强降雨使大部份种植地区摆脱干旱状况，提振作物生长前景。

5月大豆合约 升穿位于50日和100日移动均线的阻力位，但尾盘缩减涨幅，因玉米和小麦下跌带来压力。新作11月大豆合约 触及10个月低位。

油世界油籽分析师称，全球豆粕供应可能在5月，甚至在6月仍然紧绌，因为今年南美新作大豆出口开局缓慢。

油世界表示，阿根廷未来几个月可能出口更多豆油，因海外对该国以豆油为原材料的生物柴油的需求疲弱。

美国农业部称，民间出口商表示销售392,000吨在2013/14年交割的美国大豆往中国。

5月大豆期货合约 收高2-1/2美分，报每蒲式耳14.19-3/4美元。

5月豆粕合约 收涨1.70美元，报每短吨411.70美元。5月豆油合约 下跌0.05美分，报48.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为227,143口，豆粕为95,596口，豆油为96,422口。

以下为CBOT农产品期货在1832GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 638.50 -7.25 -1.1% -1.2%

CBOT大豆 1419.75 2.50 0.2% 18.5%

CBOT豆粕 411.70 1.70 0.4% 33.1%

CBOT豆油 48.57 -0.05 -0.1% -6.8%

CBOT小麦 697.50 -4.75 -0.7% 6.9%

CBOT稻米 1506.50 -4.00 -0.3% 3.1%

EU小麦 241.00 -2.75 -1.1% 19.0%

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