芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因在南美大豆开始销售前投资者结清多头头寸

路透4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌，交易商称，因市场人士预计南美丰收年的收成不久将流入市场，在此之前结清多头头寸。

尽管美国大豆库存紧蹙，农户销售缓慢，且现货市场表现强劲，仍未能逆转市场跌势。

美国中西部大豆现货价格飙升多至27美分，交易商称，多数加工厂和收购站的现货价格攀升至每年这一时期的最高水平。

5月大豆产品期权周五到期。

产量预估机构Lanworth表示，将2013/14年美国玉米和大豆产量预估上调，因近期降雨提振收成预期。

World Weather Inc的Andy Karst称，本周中段，降雨和低温天气继续令美国玉米播种放缓，但预报显示，下周初之前天气状况改善，有利于播种。

市场预计，周四公布的美国出口销售报告将显示，上周出口销售旧作大豆(2012/13)25-35万吨，新作大豆(2013/14)45-60万吨。

5月合约低于所有关键移动均线，关键阻力位在100日移动均线切入位14.27美元。九日相对强弱指标为45。

5月大豆期货合约 收跌15-3/4美分，报每蒲式耳14.04美元。

5月豆粕合约 收挫5.8美元，报每短吨405.9美元。5月豆油合约 涨0.61美分，报49.18美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为206,082口，豆粕期货为90,842口，豆油期货为140,342口。

以下为CBOT农产品期货在1834GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 639.50 1.00 0.2% -1.1%

CBOT大豆 1404.00 -15.75 -1.1% 17.1%

CBOT豆粕 405.90 -5.80 -1.4% 31.2%

CBOT豆油 49.18 0.61 1.3% -5.6%

CBOT小麦 691.75 -5.75 -0.8% 6.0%

CBOT稻米 1490.50 -16.00 -1.1% 2.1%

EU小麦 239.50 -1.50 -0.6% 18.3%

NYMEX原油期货 91.36 2.17 2.4% -7.6%

道琼工业指数 14,705 -15 -0.1% 20.4%

现货金 1428.40 16.16 1.1% -8.7%

欧元/美元 1.3020 0.0022 0.2% 0.6%

美元指数 82.9060 -0.1420 -0.2% 3.4%

波罗的海

乾散货指数 879 -6 -0.7% -49.4%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)