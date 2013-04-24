芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因在南美大豆开始销售前投资者结清多头头寸

全球贵金属：4月10日SPDR黄金持仓增长0.21%，或1.77吨
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌，交易商称，因市场人士预计南美丰收年的收成不久将流入市场，在此之前结清多头头寸。
尽管美国大豆库存紧蹙，农户销售缓慢，且现货市场表现强劲，仍未能逆转市场跌势。
美国中西部大豆现货价格飙升多至27美分，交易商称，多数加工厂和收购站的现货价格攀升至每年这一时期的最高水平。
5月大豆产品期权周五到期。
产量预估机构Lanworth表示，将2013/14年美国玉米和大豆产量预估上调，因近期降雨提振收成预期。
World Weather Inc的Andy Karst称，本周中段，降雨和低温天气继续令美国玉米播种放缓，但预报显示，下周初之前天气状况改善，有利于播种。
市场预计，周四公布的美国出口销售报告将显示，上周出口销售旧作大豆(2012/13)25-35万吨，新作大豆(2013/14)45-60万吨。
5月合约低于所有关键移动均线，关键阻力位在100日移动均线切入位14.27美元。九日相对强弱指标为45。
5月大豆期货合约 收跌15-3/4美分，报每蒲式耳14.04美元。
5月豆粕合约 收挫5.8美元，报每短吨405.9美元。5月豆油合约 涨0.61美分，报49.18美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为206,082口，豆粕期货为90,842口，豆油期货为140,342口。
以下为CBOT农产品期货在1834GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 639.50 1.00 0.2% -1.1%
CBOT大豆 1404.00 -15.75 -1.1% 17.1%
CBOT豆粕 405.90 -5.80 -1.4% 31.2%
CBOT豆油 49.18 0.61 1.3% -5.6%
CBOT小麦 691.75 -5.75 -0.8% 6.0%
CBOT稻米 1490.50 -16.00 -1.1% 2.1%
EU小麦 239.50 -1.50 -0.6% 18.3%
NYMEX原油期货 91.36 2.17 2.4% -7.6%
道琼工业指数 14,705 -15 -0.1% 20.4%
现货金 1428.40 16.16 1.1% -8.7%
欧元/美元 1.3020 0.0022 0.2% 0.6%
美元指数 82.9060 -0.1420 -0.2% 3.4%
波罗的海
乾散货指数 879 -6 -0.7% -49.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一其黄金持仓量上升0.21%至838.26吨，周五为836.49吨。 以盎司计，黄金持仓量 从26,893,877.75盎司升至26 ,950,991.23盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
港股今周五及下周一均因复活节长假期休市，本周只有4个交易日，交投或更趋淡静，至于港股指数会否因此而大回，以经验看，也未必！
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。