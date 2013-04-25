芝加哥期市：CBOT大豆期货因现货走坚攀升，油价金价上涨也提供支撑

路透4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商说，因现货大豆上涨，及包括原油及黄金在内的其他商品市场走强。

豆粕期货领升，受现货豆粕供应紧张支持，且在南美大豆船货被推迟的情况下，对美国豆粕的出口需求强劲，也支持豆粕期货。

不过，近月5月大豆 和豆粕 合约表现不及7月合约，因交易商出脱看涨套利交易。

接近收盘时，CBOT的母公司CME集团宣布伊利诺伊河流大部份内河码头遭遇不可抗力，因洪水令玉米和大豆驳船装运停顿。

美国农业部(USDA)大豆周度出口销售报告显示，2012/13作物销售年度大豆出口订单净取消206,300吨，净销售2013/14作物销售年度大豆628,500吨。美国农业部说，中国取消了281,500吨2012/13作物销售年度大豆，买入534,000吨2013/14作物销售年度大豆。

USDA表示，最新一周出口销售193,300吨2012/13年美国豆粕和25,300吨2013/14年豆粕。

USDA称，上周出口销售1,700吨美国豆油，全部为2012/13年产豆油。

CBOT-5月期权周五到期。

5月大豆期货合约 收涨19-1/2美分，报每蒲式耳14.23-1/2美元。

5月豆粕合约 收升8.4美元，报每短吨414.30美元。5月豆油合约 涨0.59美分，报49.77美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为197,819口，豆粕期货为79,459口，豆油期货为111,491口。

以下为CBOT农产品期货在1831GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 645.25 5.75 0.9% -0.2%

CBOT大豆 1423.50 18.50 1.3% 18.8%

CBOT豆粕 414.30 8.40 2.1% 33.9%

CBOT豆油 49.77 0.59 1.2% -4.5%

CBOT小麦 701.25 8.75 0.0% 7.4%

CBOT稻米 1485.50 -5.00 -0.3% 1.7%

EU小麦 241.25 1.50 0.6% 19.1%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)