芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国现货市场走强

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连涨第二天，触及一周高位，交易商说，因现货市场走坚，美国旧作大豆和豆粕供应紧张。
近月5月大豆升至50日和100日移动均线上方且站稳。交投最活跃的7月合约结算价报13.81美元，此为4月19日来最高收位。
7月豆油触及在50日移动均线切入位50.17美分左右遇到阻力，之后缩减升幅，收升0.06美分，报49.66美分。
CBOT-5月期权合约在收盘到期。
5月合约首个交割通知日为4月30日周二。周四稍晚，CBOT称没有收到大豆或豆粕登记交割。
中国国家粮油信息中心称，中国最近向欧洲买入少量油菜籽，为两年来首次，因价格低于中国国内。
本周，CBOT 7月大豆 跌1-1/2美分，或0.1%。7月豆粕 涨0.5%，连升第三周，7月豆油 升0.7%。
5月大豆期货合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳14.30-3/4美元。
5月豆粕合约 收升3.6美元，报每短吨417.9美元。5月豆油合约 跌0.11美分，报49.66美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为195,300口，豆粕期货为78,834口，豆油期货为107,398口。
以下为CBOT农产品期货在1830 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 644.00 -1.25 -0.2% -0.4%
CBOT大豆 1430.75 7.25 0.5% 19.4%
CBOT豆粕 417.90 3.60 0.9% 35.1%
CBOT豆油 49.66 -0.11 -0.2% -4.7%
CBOT小麦 688.75 -12.50 -2.0% 5.5%
CBOT稻米 1480.00 -5.50 -0.4% 1.3%
EU小麦 242.75 1.25 0.5% 19.9%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。