芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国现货市场走强

路透4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连涨第二天，触及一周高位，交易商说，因现货市场走坚，美国旧作大豆和豆粕供应紧张。

近月5月大豆升至50日和100日移动均线上方且站稳。交投最活跃的7月合约结算价报13.81美元，此为4月19日来最高收位。

7月豆油触及在50日移动均线切入位50.17美分左右遇到阻力，之后缩减升幅，收升0.06美分，报49.66美分。

CBOT-5月期权合约在收盘到期。

5月合约首个交割通知日为4月30日周二。周四稍晚，CBOT称没有收到大豆或豆粕登记交割。

中国国家粮油信息中心称，中国最近向欧洲买入少量油菜籽，为两年来首次，因价格低于中国国内。

本周，CBOT 7月大豆 跌1-1/2美分，或0.1%。7月豆粕 涨0.5%，连升第三周，7月豆油 升0.7%。

5月大豆期货合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳14.30-3/4美元。

5月豆粕合约 收升3.6美元，报每短吨417.9美元。5月豆油合约 跌0.11美分，报49.66美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为195,300口，豆粕期货为78,834口，豆油期货为107,398口。

以下为CBOT农产品期货在1830 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 644.00 -1.25 -0.2% -0.4%

CBOT大豆 1430.75 7.25 0.5% 19.4%

CBOT豆粕 417.90 3.60 0.9% 35.1%

CBOT豆油 49.66 -0.11 -0.2% -4.7%

CBOT小麦 688.75 -12.50 -2.0% 5.5%

CBOT稻米 1480.00 -5.50 -0.4% 1.3%

EU小麦 242.75 1.25 0.5% 19.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)