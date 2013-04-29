芝加哥期市：CBOT大豆期货大涨，因库存紧张以及玉米期货劲升

路透4月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，交易商称因库存紧张、农户出售缓慢、现货市场强劲以及玉米期货劲升带动。
包括股市上涨，美元走软以及原油和金价走强等外围市场因素也带来支撑。
周二是5月合约的收割交割通知日，市场预期当日没有大豆和豆粕期货交割，豆油期货的交割量预计将少于通常水准，这对市场也有支撑。
谷物买家表示，周一美国中西部现货市场买价大致持稳至上涨。
一农业气象学家周一表示，本周初天气转干及升温将令美国农户得以种植因潮湿天气被推迟的玉米，但周中左右预计有一轮降雨。
CBOT－7月大豆 大涨27-3/4美分，报每蒲式耳14.08-3/4美元。
7月豆粕 涨11.7美元，报每短吨416.4美元。7月豆油 跌0.03美分，报49.51美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为210,445口，豆粕期货为100,045口，豆油期货为112,039口。
以下为CBOT农产品期货在1950 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 659.75 40.00 6.5% 2.0%
CBOT大豆 1408.75 27.75 2.0% 17.5%
CBOT豆粕 431.40 13.50 3.2% 39.4%
CBOT豆油 49.46 -0.20 -0.4% -5.0%
CBOT小麦 716.50 24.00 3.5% 9.8%
CBOT稻米 1466.00 -14.00 -1.0% 0.4%
EU小麦 248.25 5.75 2.4% 22.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)