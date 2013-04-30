芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，在昨日大涨后遭遇获利了结

路透4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商称昨日受玉米期货劲升带动大涨后，今日大豆期货遭遇获利了结。

但大豆库存紧张、现货市场坚挺及农户出售缓慢令跌势放缓。

周二是CBOT-5月期货合约的首个交割通知日，一如预期，大豆期货没有交割，再度显示现货大豆库存紧张。

因天气潮湿放慢玉米播种，农户可能将原本打算种玉米的土地改种大豆，这对新作11月大豆期货带来压力。

美国农业部周一晚公布的周度作物进度报告显示，美国玉米播种率为5%，高于一周前的4%，但远低于一年前的49%，且低于五年均值31%。

CBOT－7月大豆 跌9-3/4美分，报每蒲式耳13.99美元。

7月大豆的主要技术阻力位在100日移动均线切入位14.10-1/4，支撑位在50日移动均线切入位14.02-3/4，九日相对强弱指标为58。

7月豆粕 跌1.9美元，报每短吨414.5美元。7月豆油 跌0.29美分，报49.22美分。

今日CBOT大豆期货的预估成交量为169,207口，豆粕期货为84,594口，豆油期货为80,663口。

以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 650.00 -9.75 -1.5% 0.5%

CBOT大豆 1399.00 -10.75 -0.8% 16.7%

CBOT豆粕 428.30 -3.10 -0.7% 38.4%

CBOT豆油 49.13 -0.33 -0.7% -5.7%

CBOT小麦 731.00 14.50 2.0% 12.0%

CBOT稻米 1485.50 19.50 1.3% 1.7%

EU小麦 252.25 4.00 1.6% 24.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)