芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，在昨日大涨后遭遇获利了结

更正-《路透晚报》--4月11日日间新闻摘要（中港台）
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透4月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，交易商称昨日受玉米期货劲升带动大涨后，今日大豆期货遭遇获利了结。
但大豆库存紧张、现货市场坚挺及农户出售缓慢令跌势放缓。
周二是CBOT-5月期货合约的首个交割通知日，一如预期，大豆期货没有交割，再度显示现货大豆库存紧张。
因天气潮湿放慢玉米播种，农户可能将原本打算种玉米的土地改种大豆，这对新作11月大豆期货带来压力。
美国农业部周一晚公布的周度作物进度报告显示，美国玉米播种率为5%，高于一周前的4%，但远低于一年前的49%，且低于五年均值31%。
CBOT－7月大豆 跌9-3/4美分，报每蒲式耳13.99美元。
7月大豆的主要技术阻力位在100日移动均线切入位14.10-1/4，支撑位在50日移动均线切入位14.02-3/4，九日相对强弱指标为58。
7月豆粕 跌1.9美元，报每短吨414.5美元。7月豆油 跌0.29美分，报49.22美分。
今日CBOT大豆期货的预估成交量为169,207口，豆粕期货为84,594口，豆油期货为80,663口。
以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 650.00 -9.75 -1.5% 0.5%
CBOT大豆 1399.00 -10.75 -0.8% 16.7%
CBOT豆粕 428.30 -3.10 -0.7% 38.4%
CBOT豆油 49.13 -0.33 -0.7% -5.7%
CBOT小麦 731.00 14.50 2.0% 12.0%
CBOT稻米 1485.50 19.50 1.3% 1.7%
EU小麦 252.25 4.00 1.6% 24.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *邵东新区开发 14 7 4/18簿记建档 -- AA- 4/19-4/20 江海证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *黔南州国有 10 7 4/18簿记建档 -- AA 4/1