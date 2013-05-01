芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因传言美国可能进口大豆

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因传言美国可能从南美进口大豆。
“我尚未听到已有大豆进口的消息，但数月来，市场一直传言可能会进口大豆，之前在库存紧张时也出现过类似情况。如果传言豆粕进口，我会更相信，对豆粕的需求更为迫切，”一位市场消息人士称。
交易商称，中国中成长放缓的迹象也打压大豆期价。中国是全球最大大豆买家。
中国4月制造业成长意外放缓，因新出口订单减少，在第一季成长令人失望后，引发市场再度质疑该国的经济成长力道。
获利了结以及美国今年可能增加大豆种植面积也令市场承压。
美国中西部西部三分之二的地区出现大雨，部分地区出现降雪，将促使本周已开始播种玉米的农户未来几天暂停田间作业。
周二无5月大豆或豆粕合约交割。豆油合约交割1,010口。
7月合约关键阻力位在50日移动均线切入位14.01-1/2美元，九日相对强弱指标为47。
7月大豆期货合约 收低26美分，报每蒲式耳13.73美元。
7月豆粕合约 收跌10.1美元，报每短吨404.4美元。7月豆油合约 挫0.37美分，报48.85美分。
今日CBOT大豆预估成交量为150,429口，豆粕为64,969口，豆油为85,109口。
以下为CBOT农产品期货在2110 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 646.75 -3.25 -0.5% 0.0%
CBOT大豆 1373.00 -26.00 -1.9% 14.6%
CBOT豆粕 415.60 -12.70 -3.0% 34.3%
CBOT豆油 48.64 -0.49 -1.0% -6.6%
CBOT小麦 721.00 -10.00 -1.4% 10.5%
CBOT稻米 1502.00 16.50 1.1% 2.8%
NYMEX原油期货 90.95 -2.51 -2.7% -8.0%
道琼工业指数 14,701 -139 -0.9% 20.3%
现货金 1457.70 -18.90 -1.3% -6.8%
欧元/美元 1.3182 0.0005 0.0% 1.8%
美元指数 81.6350 -0.1110 -0.1% 1.8%
波罗的海
乾散货指数 862 -1 -0.1% -50.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。