芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因传言美国可能进口大豆

路透5月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因传言美国可能从南美进口大豆。

“我尚未听到已有大豆进口的消息，但数月来，市场一直传言可能会进口大豆，之前在库存紧张时也出现过类似情况。如果传言豆粕进口，我会更相信，对豆粕的需求更为迫切，”一位市场消息人士称。

交易商称，中国中成长放缓的迹象也打压大豆期价。中国是全球最大大豆买家。

中国4月制造业成长意外放缓，因新出口订单减少，在第一季成长令人失望后，引发市场再度质疑该国的经济成长力道。

获利了结以及美国今年可能增加大豆种植面积也令市场承压。

美国中西部西部三分之二的地区出现大雨，部分地区出现降雪，将促使本周已开始播种玉米的农户未来几天暂停田间作业。

周二无5月大豆或豆粕合约交割。豆油合约交割1,010口。

7月合约关键阻力位在50日移动均线切入位14.01-1/2美元，九日相对强弱指标为47。

7月大豆期货合约 收低26美分，报每蒲式耳13.73美元。

7月豆粕合约 收跌10.1美元，报每短吨404.4美元。7月豆油合约 挫0.37美分，报48.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为150,429口，豆粕为64,969口，豆油为85,109口。

以下为CBOT农产品期货在2110 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 646.75 -3.25 -0.5% 0.0%

CBOT大豆 1373.00 -26.00 -1.9% 14.6%

CBOT豆粕 415.60 -12.70 -3.0% 34.3%

CBOT豆油 48.64 -0.49 -1.0% -6.6%

CBOT小麦 721.00 -10.00 -1.4% 10.5%

CBOT稻米 1502.00 16.50 1.1% 2.8%

NYMEX原油期货 90.95 -2.51 -2.7% -8.0%

道琼工业指数 14,701 -139 -0.9% 20.3%

现货金 1457.70 -18.90 -1.3% -6.8%

欧元/美元 1.3182 0.0005 0.0% 1.8%

美元指数 81.6350 -0.1110 -0.1% 1.8%

波罗的海

乾散货指数 862 -1 -0.1% -50.4%

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