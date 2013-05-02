芝加哥期市：CBOT大豆涨跌互见，库存紧绌提振5月合约

路透5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，交易商说，库存紧绌及没有合约交割，提振5月合约收高。

交易商表示，其他月份合约收低，因为降雨推迟玉米播种，令美国农夫可能不种玉米改种大豆。

此外，传闻美国可能进口南美大豆或豆粕，这为不利大豆期货的市场因素。

一气象学家周四表示，本周美国玉米种植带降雨和降雪将再度推迟玉米种植，且冰点气温正威胁进一步损害大平原西南部硬红冬麦生长。玉米种植进度原本已是纪录来最慢。

美国农业部周四在周度出口销售报告中表示，上周出口销售美国旧作大豆负109,800吨，低于预估的100,000－300,000吨，上周出口销售美国新作大豆总计1,341,100吨，高于预估的300,000-500,000吨。

2013年5月大豆或豆粕合约没有交割，豆油交割总计490口。

7月合约关键技术阻力位在50日移动均线切入位13.99-3/4美元。九日相对强弱指标为48。

7月大豆期货合约 小跌3/4美分，报每蒲式耳13.72-1/4美元。

7月豆粕合约 收涨1.8美元，报每短吨406.2美元。7月豆油合约 挫0.36美分，报48.49美分。

今日CBOT大豆预估成交量为104,595口，豆粕为53,060口，豆油为75,048口。

以下为CBOT农产品期货在2055 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 662.00 15.25 2.4% 2.4%

CBOT大豆 1372.25 -0.50 0.0% 14.5%

CBOT豆粕 418.60 3.00 0.7% 35.3%

CBOT豆油 48.42 -0.22 -0.5% -7.0%

CBOT小麦 728.50 7.50 1.0% 11.6%

CBOT稻米 1502.50 0.50 0.0% 2.9%

NYMEX原油期货 94.06 3.03 3.3% -4.8%

道琼工业指数 14,832 131 0.9% 21.4%

现货金 1466.86 10.12 0.7% -6.2%

欧元/美元 1.3061 -0.0116 -0.9% 0.9%

美元指数 82.2290 0.7450 0.9% 2.6%

波罗的海

乾散货指数 873 11 1.3% -49.8%

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