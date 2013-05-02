芝加哥期市：CBOT大豆涨跌互见，库存紧绌提振5月合约

投行观点：Ringcentral目标价从29美元上调至32--Oppenheimer
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路透5月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四涨跌互见，交易商说，库存紧绌及没有合约交割，提振5月合约收高。
交易商表示，其他月份合约收低，因为降雨推迟玉米播种，令美国农夫可能不种玉米改种大豆。
此外，传闻美国可能进口南美大豆或豆粕，这为不利大豆期货的市场因素。
一气象学家周四表示，本周美国玉米种植带降雨和降雪将再度推迟玉米种植，且冰点气温正威胁进一步损害大平原西南部硬红冬麦生长。玉米种植进度原本已是纪录来最慢。
美国农业部周四在周度出口销售报告中表示，上周出口销售美国旧作大豆负109,800吨，低于预估的100,000－300,000吨，上周出口销售美国新作大豆总计1,341,100吨，高于预估的300,000-500,000吨。
2013年5月大豆或豆粕合约没有交割，豆油交割总计490口。
7月合约关键技术阻力位在50日移动均线切入位13.99-3/4美元。九日相对强弱指标为48。
7月大豆期货合约 小跌3/4美分，报每蒲式耳13.72-1/4美元。
7月豆粕合约 收涨1.8美元，报每短吨406.2美元。7月豆油合约 挫0.36美分，报48.49美分。
今日CBOT大豆预估成交量为104,595口，豆粕为53,060口，豆油为75,048口。
以下为CBOT农产品期货在2055 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 662.00 15.25 2.4% 2.4%
CBOT大豆 1372.25 -0.50 0.0% 14.5%
CBOT豆粕 418.60 3.00 0.7% 35.3%
CBOT豆油 48.42 -0.22 -0.5% -7.0%
CBOT小麦 728.50 7.50 1.0% 11.6%
CBOT稻米 1502.50 0.50 0.0% 2.9%
NYMEX原油期货 94.06 3.03 3.3% -4.8%
道琼工业指数 14,832 131 0.9% 21.4%
现货金 1466.86 10.12 0.7% -6.2%
欧元/美元 1.3061 -0.0116 -0.9% 0.9%
美元指数 82.2290 0.7450 0.9% 2.6%
波罗的海
乾散货指数 873 11 1.3% -49.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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