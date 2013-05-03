芝加哥期市：CBOT大豆攀升，因库存减少和现货市场走强

路透5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，交易商说，因美国大豆库存减少，现货大豆坚挺及农户卖盘缓慢。

在供应紧张及农夫卖盘不旺之际，周五美国中西部地区的现货大豆持稳至涨跌互见。

一农业气象学家周五称，周末降雨和寒冷天气将持续将玉米种植推迟，玉米种植速度已跌至纪录低位。

7月合约关键技术阻力位在50日移动均线切入位13.98-1/2美元。九日相对强弱指标为54。

7月大豆期货合约 上涨15美分，报每蒲式耳13.87-1/4美元。

7月豆粕合约 收涨0.3美元，报每短吨406.5美元。7月豆油合约 挫0.78美分，报49.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为121,513口，豆粕为60,410口，豆油为76,982口。

以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 661.25 -0.75 -0.1% 2.3%

CBOT大豆 1387.25 15.00 1.1% 15.7%

CBOT豆粕 417.80 -0.80 -0.2% 35.0%

CBOT豆油 49.27 0.78 1.6% -5.4%

CBOT小麦 721.00 -7.50 -1.0% 10.5%

CBOT稻米 1535.50 10.50 0.7% 5.1%

欧盟小麦 248.75 -4.25 -1.7% 22.8%

NYMEX原油期货 95.57 1.58 1.7% -3.3%

道琼工业指数 14,974 142 1.0% 22.6%

现货金 1468.81 2.57 0.2% -6.1%

欧元/美元 1.3114 0.0051 0.4% 1.3%

美元指数 82.0990 -0.1250 -0.2% 2.4%

波罗的海

乾散货指数 878 5 0.6% -49.5%

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