芝加哥期市：CBOT大豆攀升，因库存减少和现货市场走强

美国股市：小涨，投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透5月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，交易商说，因美国大豆库存减少，现货大豆坚挺及农户卖盘缓慢。
在供应紧张及农夫卖盘不旺之际，周五美国中西部地区的现货大豆持稳至涨跌互见。
一农业气象学家周五称，周末降雨和寒冷天气将持续将玉米种植推迟，玉米种植速度已跌至纪录低位。
7月合约关键技术阻力位在50日移动均线切入位13.98-1/2美元。九日相对强弱指标为54。
7月大豆期货合约 上涨15美分，报每蒲式耳13.87-1/4美元。
7月豆粕合约 收涨0.3美元，报每短吨406.5美元。7月豆油合约 挫0.78美分，报49.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为121,513口，豆粕为60,410口，豆油为76,982口。
以下为CBOT农产品期货在2019 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 661.25 -0.75 -0.1% 2.3%
CBOT大豆 1387.25 15.00 1.1% 15.7%
CBOT豆粕 417.80 -0.80 -0.2% 35.0%
CBOT豆油 49.27 0.78 1.6% -5.4%
CBOT小麦 721.00 -7.50 -1.0% 10.5%
CBOT稻米 1535.50 10.50 0.7% 5.1%
欧盟小麦 248.75 -4.25 -1.7% 22.8%
NYMEX原油期货 95.57 1.58 1.7% -3.3%
道琼工业指数 14,974 142 1.0% 22.6%
现货金 1468.81 2.57 0.2% -6.1%
欧元/美元 1.3114 0.0051 0.4% 1.3%
美元指数 82.0990 -0.1250 -0.2% 2.4%
波罗的海
乾散货指数 878 5 0.6% -49.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透芝加哥4月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约1 %，5月合约 触及本周最低水平，交易员称，主要因技术性卖盘。 CBOT-5月玉米合约 收跌4美分，报每蒲式耳3.60-3/4美元。 上周出口销售数据强劲，但未能提振价格。美国农业部报告，上周出 口销售旧作玉米113.81万吨，高于预估，销售新作玉米3.46万吨。 包括原油在内的其它商品期货走高，给玉米期货带来支撑。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 升0.3%。 今日CBOT玉米期货成交量预计为266,130口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)