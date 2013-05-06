芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因预期美国天气改善有利作物种植

路透5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商说，因预期下周美国天气改善，将有利种植作物。
本周美国中西部西部和南部地区迎来降雨，将令当地玉米播种被拖延，但北部地区天气较干，应该扶助该地区作物播种，目前播种速度已落后于平均水平。
分析师预期，美国农业部周一稍晚公布的周度作物生长报告将显示，最新一周美国玉米种植率为15%，大豆种植率为4%。
美国农业部周一称，最新一周出口检验美国大豆642.2万蒲式耳，介于预估的300-700万蒲式耳区间内。
7月大豆期货合约 下跌18美分，报每蒲式耳13.69-1/4美元。
7月豆粕 收低5.30美元，报每短吨401.20美元。7月豆油 收跌0.51美分，报每磅48.76美分。
今日CBOT大豆预估成交量为101,496口，豆粕为48,743口，豆油为65,352口。
以下为CBOT农产品期货在1854 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 678.75 -20.75 -3.0% 5.0%
CBOT大豆 1444.50 -10.50 -0.7% 20.5%
CBOT豆粕 413.10 -4.70 -1.1% 33.5%
CBOT豆油 48.69 -0.47 -1.0% -6.5%
CBOT小麦 693.00 -18.25 -2.6% 6.2%
CBOT稻米 1531.50 11.50 0.8% 4.9%
欧盟小麦 246.00 -2.75 -1.1% 21.5%
NYMEX原油期货 95.93 0.32 0.3% -2.9%
道琼工业指数 14,982 9 0.1% 22.6%
现货金 1468.75 -1.45 -0.1% -6.1%
欧元/美元 1.3076 -0.0036 -0.3% 1.0%
美元指数 82.3140 0.1890 0.2% 2.7%
波罗的海
乾散货指数 878 5 0.6% -49.5%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)