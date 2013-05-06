版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 7日 星期二 04:42 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因预期美国天气改善有利作物种植

路透5月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商说，因预期下周美国天气改善，将有利种植作物。

本周美国中西部西部和南部地区迎来降雨，将令当地玉米播种被拖延，但北部地区天气较干，应该扶助该地区作物播种，目前播种速度已落后于平均水平。

分析师预期，美国农业部周一稍晚公布的周度作物生长报告将显示，最新一周美国玉米种植率为15%，大豆种植率为4%。

美国农业部周一称，最新一周出口检验美国大豆642.2万蒲式耳，介于预估的300-700万蒲式耳区间内。

7月大豆期货合约 下跌18美分，报每蒲式耳13.69-1/4美元。

7月豆粕 收低5.30美元，报每短吨401.20美元。7月豆油 收跌0.51美分，报每磅48.76美分。

今日CBOT大豆预估成交量为101,496口，豆粕为48,743口，豆油为65,352口。

以下为CBOT农产品期货在1854　GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 678.75 -20.75 -3.0% 5.0%

CBOT大豆 1444.50 -10.50 -0.7% 20.5%

CBOT豆粕 413.10 -4.70 -1.1% 33.5%

CBOT豆油 48.69 -0.47 -1.0% -6.5%

CBOT小麦 693.00 -18.25 -2.6% 6.2%

CBOT稻米 1531.50 11.50 0.8% 4.9%

欧盟小麦 246.00 -2.75 -1.1% 21.5%

NYMEX原油期货 95.93 0.32 0.3% -2.9%

道琼工业指数 14,982 9 0.1% 22.6%

现货金 1468.75 -1.45 -0.1% -6.1%

欧元/美元 1.3076 -0.0036 -0.3% 1.0%

美元指数 82.3140 0.1890 0.2% 2.7%

波罗的海

乾散货指数 878 5 0.6% -49.5%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐