芝加哥期市：大豆期货收涨，因现货市场走坚和低吸买盘

路透5月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二上扬1%，近月合约领涨，交易商称，因现货市场走坚，以及周一回落后出现低吸买盘。

对美国中西部播种延迟的忧虑也提供支撑，中午的最新预报显示，该地区本周晚些时候将有少量降雨。

美国农业部周一晚些时候称，上周美国大豆播种率为2%，与1983和1993年同期持平，为史上第二慢，1984年同期的播种率为1%，为纪录最慢。五年均值为12%。

油世界油籽分析师称，全球豆粕供应在6月前可能仍然紧张，因南美新作大豆和豆粕供应意外迟缓。

不过，船运中介机构SA Commodites/Unimar称，巴西最大的港口等待装船的货轮数量减少，今年出现的有史以来最严重的装运和付运延误目前看似已经结束。

巴西分析机构Agroconsult周二称，下一季巴西大豆种植面积可能扩大4.3%，至2,910万公顷。

一位巴西官员称，该国将游说最大大豆进口国中国加快审批进口三种新转基因大豆和一种玉米品种的进程。巴西近90%的大豆采用了转基因技术。

5月大豆期货合约 收升13美分，报每蒲式耳13.82-1/4美元。

5月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨403.3美元。5月豆油合约 涨0.38美分，报49.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为100,503口，豆粕为48,959口，豆油为69,244口。

以下为CBOT农产品期货在1834GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 676.50 -2.25 -0.3% 4.6%

CBOT大豆 1463.50 19.00 1.3% 22.1%

CBOT豆粕 416.30 3.20 0.8% 34.6%

CBOT豆油 49.09 0.40 0.8% -5.8%

CBOT小麦 699.50 6.50 0.9% 7.2%

CBOT稻米 1525.00 -6.50 -0.4% 4.4%

EU小麦 245.50 -0.25 -0.1% 21.2%

NYMEX原油期货 95.61 -0.55 -0.6% -3.3%

道琼工业指数 15,040 71 0.5% 23.1%

现货金 1451.00 -17.89 -1.2% -7.2%

欧元/美元 1.3084 0.001 0.1% 1.1%

美元指数 82.2770 -0.0380 -0.1% 2.6%

波罗的海

乾散货指数 889 11 1.3% -48.8%

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