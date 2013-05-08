芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘涨跌互现，现货市场走坚提振近月合约

路透5月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现，近月合约上扬，交易商称，因旧作大豆供应紧缺，且现货市场走坚。
指标CBOT-7月合约 盘中一度升穿14美元的心理阻力位，触及4月30日以来最高14.03美元，后削减涨幅。
远月合约走低，受累于玉米市场跌势和有关美国中西部天气状况改善将使播种加速的预期。
豆粕期货收涨，因美国供应紧缺且现货大豆销售迟滞。豆油期货收跌。
海关数据显示，最大大豆买家中国4月大豆进口同比减少18.4%，因巴西港口货物积压导致付运推迟。
美国农业部表示，民间出口商报告，向中国销售11.5万吨2013/14年交割的美国大豆。
7月大豆期货合约 收升8-1/2美分，报每蒲式耳13.90-1/4美元。
7月豆粕合约 收高4.3美元，报每短吨407.6美元。7月豆油合约 跌0.32美分，报48.82美分。
今日CBOT大豆预估成交量为137,841口，豆粕为60,033口，豆油为71,189口。
以下为CBOT农产品期货在1839GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 675.00 -1.50 -0.2% 4.4%
CBOT大豆 1479.00 15.50 1.1% 23.4%
CBOT豆粕 425.30 9.00 2.2% 37.5%
CBOT豆油 48.66 -0.43 -0.9% -6.6%
CBOT小麦 696.75 -2.75 -0.4% 6.7%
CBOT稻米 1507.50 -17.50 -1.2% 3.2%
EU小麦 242.00 -3.75 -1.5% 19.5%
NYMEX原油期货 96.52 0.89 0.9% -2.3%
道琼工业指数 15,065 9 0.1% 23.3%
现货金 1472.11 20.12 1.4% -5.9%
欧元/美元 1.3162 0.0085 0.6% 1.7%
美元指数 81.8800 -0.3730 -0.5% 2.1%
波罗的海
乾散货指数 892 3 0.3% -48.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)