芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因供应稀缺和现货市场坚挺

欧洲汇市：好于预期的英国服务业数据给英镑带来生机
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
路透5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周四攀升至15美元之上的近两个月高位，交易商称，因旧作美国大豆供应稀缺，且现货市场坚挺。
谷物交易商称，在中西部内陆地区的很多地方现货大豆价格较CBOT-7月期货价格高出1美元。
交投最活跃的7月大豆合约 升穿并收在50和100日移动均线之上。豆粕和豆油期货也收涨。
在美国农业部周五公布供需报告前，交易商调整头寸。农业部周五将首次发布2013/14年度美国和全球产量和结转库存预估。接受路透调查的分析师的平均预估为，2013/14年度美国大豆结转库存为2.36亿蒲式耳，预估区间从1.47-3.25亿蒲式耳。
市场预计农业部将在周五削减2012/13年度美国大豆结转库存的预估。
巴西产量预测机构Conab将该国2012/13年度大豆收成预估调降至8,150万吨，低于上月的预估8,190万吨，但仍为创纪录水平。
美国农业部称，民间出口商报告，向中国出口销售11万吨大豆，2013/14年交割。
农业部报告，上周出口销售2012/13年美国大豆193,800吨，高于市场预估的0-10万吨。销售2013/14年大豆391,700吨，低于市场预估的40-60万吨。
农业部报告还显示，出口销售2012/13年美国豆粕34,500吨，低于市场预估。销售2013/14年豆粕37,400吨，在预估区间内。
报告显示，上周出口销售2012/13年美国豆油900吨，处于0-10,000吨预估区间的低端。
今日无CBOT-5月大豆或豆粕合约交割，总计交割豆油合约25口。
7月大豆期货合约 收高18美分，报每蒲式耳14.08-3/4美元。
7月豆粕合约 收高5.6美元，报每短吨413.2美元。7月豆油合约 涨0.4美分，报49.22美分。
今日CBOT大豆预估成交量为124,947口，豆粕为60,270口，豆油为64,399口。
以下为CBOT农产品期货在1836GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 694.50 19.50 2.9% 7.4%
CBOT大豆 1491.25 12.25 0.8% 24.4%
CBOT豆粕 440.10 14.80 3.5% 42.2%
CBOT豆油 49.07 0.41 0.8% -5.8%
CBOT小麦 716.25 19.50 2.8% 9.7%
CBOT稻米 1528.50 21.00 1.4% 4.7%
EU小麦 245.25 3.00 1.2% 21.1%
NYMEX原油期货 96.18 -0.45 -0.5% -2.7%
道琼工业指数 15,123 18 0.1% 23.8%
现货金 1461.79 -10.40 -0.7% -6.5%
欧元/美元 1.3029 -0.0122 -0.9% 0.6%
美元指数 82.7250 0.8290 1.0% 3.2%
波罗的海
乾散货指数 889 -3 -0.3% -48.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。
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