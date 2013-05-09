芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因供应稀缺和现货市场坚挺

路透5月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周四攀升至15美元之上的近两个月高位，交易商称，因旧作美国大豆供应稀缺，且现货市场坚挺。

谷物交易商称，在中西部内陆地区的很多地方现货大豆价格较CBOT-7月期货价格高出1美元。

交投最活跃的7月大豆合约 升穿并收在50和100日移动均线之上。豆粕和豆油期货也收涨。

在美国农业部周五公布供需报告前，交易商调整头寸。农业部周五将首次发布2013/14年度美国和全球产量和结转库存预估。接受路透调查的分析师的平均预估为，2013/14年度美国大豆结转库存为2.36亿蒲式耳，预估区间从1.47-3.25亿蒲式耳。

市场预计农业部将在周五削减2012/13年度美国大豆结转库存的预估。

巴西产量预测机构Conab将该国2012/13年度大豆收成预估调降至8,150万吨，低于上月的预估8,190万吨，但仍为创纪录水平。

美国农业部称，民间出口商报告，向中国出口销售11万吨大豆，2013/14年交割。

农业部报告，上周出口销售2012/13年美国大豆193,800吨，高于市场预估的0-10万吨。销售2013/14年大豆391,700吨，低于市场预估的40-60万吨。

农业部报告还显示，出口销售2012/13年美国豆粕34,500吨，低于市场预估。销售2013/14年豆粕37,400吨，在预估区间内。

报告显示，上周出口销售2012/13年美国豆油900吨，处于0-10,000吨预估区间的低端。

今日无CBOT-5月大豆或豆粕合约交割，总计交割豆油合约25口。

7月大豆期货合约 收高18美分，报每蒲式耳14.08-3/4美元。

7月豆粕合约 收高5.6美元，报每短吨413.2美元。7月豆油合约 涨0.4美分，报49.22美分。

今日CBOT大豆预估成交量为124,947口，豆粕为60,270口，豆油为64,399口。

以下为CBOT农产品期货在1836GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 694.50 19.50 2.9% 7.4%

CBOT大豆 1491.25 12.25 0.8% 24.4%

CBOT豆粕 440.10 14.80 3.5% 42.2%

CBOT豆油 49.07 0.41 0.8% -5.8%

CBOT小麦 716.25 19.50 2.8% 9.7%

CBOT稻米 1528.50 21.00 1.4% 4.7%

EU小麦 245.25 3.00 1.2% 21.1%

NYMEX原油期货 96.18 -0.45 -0.5% -2.7%

道琼工业指数 15,123 18 0.1% 23.8%

现货金 1461.79 -10.40 -0.7% -6.5%

欧元/美元 1.3029 -0.0122 -0.9% 0.6%

美元指数 82.7250 0.8290 1.0% 3.2%

波罗的海

乾散货指数 889 -3 -0.3% -48.8%

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