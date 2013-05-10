芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因USDA预计2013/14年度美国大豆库存逾翻倍

路透5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周五下挫0.7%，止住三日连升，交易商称因此前美国农业部预计2013/14年度美国大豆库存将逾翻倍。

美国农业部(USDA)预计2013/14年度大豆结转库存为2.65亿蒲式耳，比2012/13年度的1.25亿高一倍还多。

在首次对新作物年度的官方预估中，USDA预计2013/14年度大豆产量为创纪录的33.90亿蒲式耳，单产为44.5蒲式耳。

下周将到期的近月5月大豆 和5月豆粕期货 继续因套利交易兑远月合约上涨，因美国旧作大豆供应稀缺，且现货市场坚挺。

本周末至下周初天气转干将带动美国玉米播种，美国玉米播种进度已降至近30年最慢，但预计下周末降雨增加。

7月大豆期货合约 收低9-3/4美分，报每蒲式耳13.99美元。本周7月合约升0.8%，为连升第二周。

7月豆粕合约 收低6.4美元，报每短吨406.8美元。7月豆油合约 涨0.01美分，报49.23美分。本周分别升0.1%和跌0.1%。

今日CBOT大豆预估成交量为165,408口，豆粕为81,824口，豆油为91,053口。

以下为CBOT农产品期货在1900GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 636.25 -12.50 -1.9% -1.6%

CBOT大豆 1399.00 -9.75 -0.7% 16.7%

CBOT豆粕 406.80 -6.70 -1.6% 31.5%

CBOT豆油 49.23 0.01 0.0% -5.5%

CBOT小麦 704.25 -19.25 -2.7% 7.9%

CBOT稻米 1525.00 -9.00 -0.6% 4.4%

EU小麦 208.75 -2.25 -1.1% 3.1%

NYMEX原油期货 95.84 -0.56 -0.6% -3.0%

道琼工业指数 15,073 -9 -0.1% 23.4%

现货金 1438.00 -19.70 -1.4% -8.0%

欧元/美元 1.2981 -0.006 -0.5% 0.3%

美元指数 83.1470 0.3540 0.4% 3.7%

波罗的海

乾散货指数 884 -5 -0.6% -49.1%

--------------------------------------------------------