芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因USDA预计2013/14年度美国大豆库存逾翻倍

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周五下挫0.7%，止住三日连升，交易商称因此前美国农业部预计2013/14年度美国大豆库存将逾翻倍。
美国农业部(USDA)预计2013/14年度大豆结转库存为2.65亿蒲式耳，比2012/13年度的1.25亿高一倍还多。
在首次对新作物年度的官方预估中，USDA预计2013/14年度大豆产量为创纪录的33.90亿蒲式耳，单产为44.5蒲式耳。
下周将到期的近月5月大豆 和5月豆粕期货 继续因套利交易兑远月合约上涨，因美国旧作大豆供应稀缺，且现货市场坚挺。
本周末至下周初天气转干将带动美国玉米播种，美国玉米播种进度已降至近30年最慢，但预计下周末降雨增加。
7月大豆期货合约 收低9-3/4美分，报每蒲式耳13.99美元。本周7月合约升0.8%，为连升第二周。
7月豆粕合约 收低6.4美元，报每短吨406.8美元。7月豆油合约 涨0.01美分，报49.23美分。本周分别升0.1%和跌0.1%。
今日CBOT大豆预估成交量为165,408口，豆粕为81,824口，豆油为91,053口。
以下为CBOT农产品期货在1900GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 636.25 -12.50 -1.9% -1.6%
CBOT大豆 1399.00 -9.75 -0.7% 16.7%
CBOT豆粕 406.80 -6.70 -1.6% 31.5%
CBOT豆油 49.23 0.01 0.0% -5.5%
CBOT小麦 704.25 -19.25 -2.7% 7.9%
CBOT稻米 1525.00 -9.00 -0.6% 4.4%
EU小麦 208.75 -2.25 -1.1% 3.1%
NYMEX原油期货 95.84 -0.56 -0.6% -3.0%
道琼工业指数 15,073 -9 -0.1% 23.4%
现货金 1438.00 -19.70 -1.4% -8.0%
欧元/美元 1.2981 -0.006 -0.5% 0.3%
美元指数 83.1470 0.3540 0.4% 3.7%
波罗的海
乾散货指数 884 -5 -0.6% -49.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。