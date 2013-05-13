芝加哥期市：CBOT大豆期货受现货市场坚挺带动上涨，5月期货在到期前攀升

路透5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，交易商称因现货市场坚挺、美国供应吃紧，现货月合约受提振升至六个月高位。

5月大豆期货 在到期前大涨2.2%，高见15.27-1/4美元，为现货月合约11月2日来最高。

此间市场中，近月豆粕期货的百分比涨幅最大，豆油期货跟随升势。

美国中西部的东部地区大豆现货买价持稳至大涨，因农户推迟出售和付运旧作库存，专注于种植新作。

一农业气象学家表示，周中的少量降雨将令美国中西部部分地区田间作业放缓，下周初降雨量将增加。本周初的天气条件对播种有利。

在周一稍晚美国农业部的周五作物进度报告前，路透访查的分析师预计5月12日当周美国大豆种植率为10%，一周前为2%，预估区间为7-13%。

美国农业部报告最近一周出口检验美国大豆335.1万蒲式耳，预估区间为300-600万。

7月大豆期货合约 收高20-1/4美分，报每蒲式耳14.19-1/4美元。

7月豆粕合约 收高8.3美元，报每短吨415.1美元。7月豆油合约 涨0.38美分，报49.61美分。

今日CBOT大豆预估成交量为124,631口，豆粕为56,034口，豆油为58,580口。

以下为CBOT农产品期货在1925GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 655.50 19.25 3.0% 1.4%

CBOT大豆 1419.25 20.25 1.5% 18.4%

CBOT豆粕 415.10 8.30 2.0% 34.2%

CBOT豆油 49.61 0.38 0.8% -4.8%

CBOT小麦 709.75 5.50 0.8% 8.7%

CBOT稻米 1543.00 18.00 1.2% 5.6%

EU小麦 210.25 1.50 0.7% 3.8%

NYMEX原油期货 95.02 -1.01 -1.1% -3.9%

道琼工业指数 15,079 -39 -0.3% 23.4%

现货金 1432.90 -14.80 -1.0% -8.4%

欧元/美元 1.2975 0.0016 0.1% 0.2%

美元指数 83.2480 0.1050 0.1% 3.8%

波罗的海

乾散货指数 879 -5 -0.6% -49.4%

--------------------------------------------------------