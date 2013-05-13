芝加哥期市：CBOT大豆期货受现货市场坚挺带动上涨，5月期货在到期前攀升

欧元债市：法德公债利差触及六周高位，法国大选不确定性令人不安
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透5月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨，交易商称因现货市场坚挺、美国供应吃紧，现货月合约受提振升至六个月高位。
5月大豆期货 在到期前大涨2.2%，高见15.27-1/4美元，为现货月合约11月2日来最高。
此间市场中，近月豆粕期货的百分比涨幅最大，豆油期货跟随升势。
美国中西部的东部地区大豆现货买价持稳至大涨，因农户推迟出售和付运旧作库存，专注于种植新作。
一农业气象学家表示，周中的少量降雨将令美国中西部部分地区田间作业放缓，下周初降雨量将增加。本周初的天气条件对播种有利。
在周一稍晚美国农业部的周五作物进度报告前，路透访查的分析师预计5月12日当周美国大豆种植率为10%，一周前为2%，预估区间为7-13%。
美国农业部报告最近一周出口检验美国大豆335.1万蒲式耳，预估区间为300-600万。
7月大豆期货合约 收高20-1/4美分，报每蒲式耳14.19-1/4美元。
7月豆粕合约 收高8.3美元，报每短吨415.1美元。7月豆油合约 涨0.38美分，报49.61美分。
今日CBOT大豆预估成交量为124,631口，豆粕为56,034口，豆油为58,580口。
以下为CBOT农产品期货在1925GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 655.50 19.25 3.0% 1.4%
CBOT大豆 1419.25 20.25 1.5% 18.4%
CBOT豆粕 415.10 8.30 2.0% 34.2%
CBOT豆油 49.61 0.38 0.8% -4.8%
CBOT小麦 709.75 5.50 0.8% 8.7%
CBOT稻米 1543.00 18.00 1.2% 5.6%
EU小麦 210.25 1.50 0.7% 3.8%
NYMEX原油期货 95.02 -1.01 -1.1% -3.9%
道琼工业指数 15,079 -39 -0.3% 23.4%
现货金 1432.90 -14.80 -1.0% -8.4%
欧元/美元 1.2975 0.0016 0.1% 0.2%
美元指数 83.2480 0.1050 0.1% 3.8%
波罗的海
乾散货指数 879 -5 -0.6% -49.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
路透台北4月10日 - 台湾财政部周一公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。分析师预估这次复苏可望持续到下半年，今年GDP成长有望破2%，上半年央行尚不会升息。
中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。