芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，7月合约从六周高位回落

路透5月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现，交投最活跃的7月合约走低，交易商称，因在触及六周高位后，投资者锁定获利。
远月合约收涨。
现货5月合约 今日到期，日内上扬3-1/2美分，报每蒲式耳15.24-1/2美元，盘中触及11月2日以来现货合约最高价15.45美元。
CBOT报告，5月合约开始交割以来无大豆或豆粕合约交割，凸显供应紧蹙，和现货价格坚挺。
在5月合约到期后，交易商对看涨7月合约/看空11月合约的大豆头寸进行获利了结。
本周美国中西部降水减少，但周三晚些时候将出现更多的阵雨，且降雨会持续到周末，中西部北部地区的雨量最大。
全国油籽加工商协会(NOPA)的月度大豆压榨数据将于周三公布。接受路透调查的8位分析师预计，数据应会显示4月压榨大豆1.255亿蒲式耳，低于3月的1.3708亿蒲式耳。
分析师的平均预估为，NOPA的4月豆油库存数据为26.53亿磅，低于3月的27.65亿磅。
中国国家粮油信息中心称，今年中国大豆产量将下滑3.9%，为连续第三年产量下降，促进中国大豆进口。中国是全球最大的大豆进口国。
7月大豆期货合约 收跌4-1/4美分，报每蒲式耳14.14-3/4美元。
7月豆粕合约 收跌3.3美元，报每短吨411.80美元。7月豆油合约 涨0.15美分，报49.76美分。
今日CBOT大豆预估成交量为128,325口，豆粕为49,773口，豆油为51,737口。
以下为CBOT农产品期货在2002GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 652.50 -3.00 -0.5% 0.9%
CBOT大豆 1414.75 -4.50 -0.3% 18.0%
CBOT豆粕 411.80 -3.30 -0.8% 33.1%
CBOT豆油 49.76 0.15 0.3% -4.5%
CBOT小麦 710.75 1.00 0.1% 8.9%
CBOT稻米 1536.50 -6.50 -0.4% 5.2%
EU小麦 210.00 -0.25 -0.1% 3.7%
NYMEX原油期货 94.20 -0.96 -1.0% -4.7%
道琼工业指数 15,215 124 0.8% 24.5%
现货金 1425.01 -5.04 -0.4% -8.9%
欧元/美元 1.2934 -0.0041 -0.3% -0.1%
美元指数 83.5870 0.3100 0.4% 4.3%
波罗的海
乾散货指数 872 -7 -0.8% -49.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)