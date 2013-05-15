芝加哥期市：CBOT大豆合约走低，受累于技术性卖盘和美国月度压榨数据

更新版 1-香港新股：国泰君安H股首日挂牌盘中变动不大，将加快国际化发展
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘和月度压榨数据显示美国大豆加工进度不及预期。
指标7月大豆合约 跌至100日移动均线切入位14.05美元之下，触及日低14.02-1/4美元，但收盘前削减跌幅，受助于美国旧作供应稀缺，且现货市场表现强劲。
美元兑欧元升至六周高位令谷物和其他商品市场承压。
美国美全国油籽加工商协会(NOPA)周三称，4月美国大豆压榨量降至1.201亿蒲式耳，低于市场平均预估的1.255亿蒲式耳，且为19个月以来第二低。
NOPA报告，美国4月豆油库存为26.38亿磅，3月为27.65亿磅。分析师的预期为26.5亿磅。
CBOT报告，今日有28口5月大豆合约交割。
中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨。但该数据低于美国农业部预估的6,900万吨。
美国农业部称，民间出口商报告，向中国出口美国2013/14年大豆17.1万吨。
7月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳14.12-3/4美元。
7月豆粕合约 收挫1.3美元，报每短吨410.5美元。7月豆油合约 跌0.41美分，报49.35美分。
今日CBOT大豆预估成交量为123,753口，豆粕为65,905口，豆油为107,933口。
以下为CBOT农产品期货在1913GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 650.75 -1.75 -0.3% 0.7%
CBOT大豆 1412.75 -2.00 -0.1% 17.9%
CBOT豆粕 410.50 -1.30 -0.3% 32.7%
CBOT豆油 49.35 -0.41 -0.8% -5.3%
CBOT小麦 693.75 -17.00 -2.4% 6.3%
CBOT稻米 1523.00 -13.50 -0.9% 4.3%
EU小麦 210.00 0.00 0.0% 3.7%
NYMEX原油期货 94.28 0.06 0.1% -4.6%
道琼工业指数 15,257 43 0.3% 24.9%
现货金 1394.11 -31.50 -2.2% -10.9%
欧元/美元 1.2874 -0.0044 -0.3% -0.5%
美元指数 83.8420 0.2470 0.3% 4.6%
波罗的海
乾散货指数 861 -11 -1.3% -50.5%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
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