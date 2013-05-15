芝加哥期市：CBOT大豆合约走低，受累于技术性卖盘和美国月度压榨数据

路透5月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，受累于技术性卖盘和月度压榨数据显示美国大豆加工进度不及预期。

指标7月大豆合约 跌至100日移动均线切入位14.05美元之下，触及日低14.02-1/4美元，但收盘前削减跌幅，受助于美国旧作供应稀缺，且现货市场表现强劲。

美元兑欧元升至六周高位令谷物和其他商品市场承压。

美国美全国油籽加工商协会(NOPA)周三称，4月美国大豆压榨量降至1.201亿蒲式耳，低于市场平均预估的1.255亿蒲式耳，且为19个月以来第二低。

NOPA报告，美国4月豆油库存为26.38亿磅，3月为27.65亿磅。分析师的预期为26.5亿磅。

CBOT报告，今日有28口5月大豆合约交割。

中国国家粮油信息中心（CNGOIC）周三称，中国2013/14年度大豆进口预计达到创纪录的6,600万吨。但该数据低于美国农业部预估的6,900万吨。

美国农业部称，民间出口商报告，向中国出口美国2013/14年大豆17.1万吨。

7月大豆期货合约 收跌2美分，报每蒲式耳14.12-3/4美元。

7月豆粕合约 收挫1.3美元，报每短吨410.5美元。7月豆油合约 跌0.41美分，报49.35美分。

今日CBOT大豆预估成交量为123,753口，豆粕为65,905口，豆油为107,933口。

以下为CBOT农产品期货在1913GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 650.75 -1.75 -0.3% 0.7%

CBOT大豆 1412.75 -2.00 -0.1% 17.9%

CBOT豆粕 410.50 -1.30 -0.3% 32.7%

CBOT豆油 49.35 -0.41 -0.8% -5.3%

CBOT小麦 693.75 -17.00 -2.4% 6.3%

CBOT稻米 1523.00 -13.50 -0.9% 4.3%

EU小麦 210.00 0.00 0.0% 3.7%

NYMEX原油期货 94.28 0.06 0.1% -4.6%

道琼工业指数 15,257 43 0.3% 24.9%

现货金 1394.11 -31.50 -2.2% -10.9%

欧元/美元 1.2874 -0.0044 -0.3% -0.5%

美元指数 83.8420 0.2470 0.3% 4.6%

波罗的海

乾散货指数 861 -11 -1.3% -50.5%

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