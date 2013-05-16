芝加哥期市：CBOT大豆期货触及六周半高位，因美国供应紧张和现货市场走坚

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，近月7月合约触及六周半高位，交易商称因美国供应紧张和现货市场强劲。
指标7月大豆合约 触及14.31美元高位，逼近200日移动均线切入位，这是美国农业部3月28日发布季度库存报告后的最高水准，之后该合约缩减涨幅。
气象学家表示，本周末的降雨将拖慢美国玉米和大豆的种植。
美国农业部公布最近一周出口销售2012/13年度美国大豆15,300吨，2013/14年度大豆346,600吨，略低于市场预估。
美国农业部还公布，周度出口销售2012/13年度豆粕82,800吨，符合预估，出口销售2013/14年度豆粕109,700吨，高于预估。
7月大豆期货合约 收高14-3/4美分，报每蒲式耳14.27-1/2美元。
7月豆粕合约 收高4.4美元，报每短吨414.9美元。7月豆油合约 升0.17美分，报49.52美分。
今日CBOT大豆预估成交量为147,067口，豆粕为67,680口，豆油为72,147口。
以下为CBOT农产品期货在1844GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 641.50 -9.25 -1.4% -0.8%
CBOT大豆 1427.50 14.75 1.0% 19.1%
CBOT豆粕 414.90 4.40 1.1% 34.1%
CBOT豆油 49.52 0.17 0.3% -4.9%
CBOT小麦 687.75 -6.00 -0.9% 5.4%
CBOT稻米 1528.00 5.00 0.3% 4.6%
EU小麦 208.75 -1.50 -0.7% 3.1%
NYMEX原油期货 95.16 0.85 0.9% -3.7%
道琼工业指数 15,270 -6 0.0% 25.0%
现货金 1387.66 -4.63 -0.3% -11.3%
欧元/美元 1.2902 0.0016 0.1% -0.3%
美元指数 83.6190 -0.2110 -0.3% 4.3%
波罗的海
乾散货指数 850 -11 -1.3% -51.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。