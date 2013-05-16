芝加哥期市：CBOT大豆期货触及六周半高位，因美国供应紧张和现货市场走坚

路透5月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，近月7月合约触及六周半高位，交易商称因美国供应紧张和现货市场强劲。

指标7月大豆合约 触及14.31美元高位，逼近200日移动均线切入位，这是美国农业部3月28日发布季度库存报告后的最高水准，之后该合约缩减涨幅。

气象学家表示，本周末的降雨将拖慢美国玉米和大豆的种植。

美国农业部公布最近一周出口销售2012/13年度美国大豆15,300吨，2013/14年度大豆346,600吨，略低于市场预估。

美国农业部还公布，周度出口销售2012/13年度豆粕82,800吨，符合预估，出口销售2013/14年度豆粕109,700吨，高于预估。

7月大豆期货合约 收高14-3/4美分，报每蒲式耳14.27-1/2美元。

7月豆粕合约 收高4.4美元，报每短吨414.9美元。7月豆油合约 升0.17美分，报49.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为147,067口，豆粕为67,680口，豆油为72,147口。

以下为CBOT农产品期货在1844GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 641.50 -9.25 -1.4% -0.8%

CBOT大豆 1427.50 14.75 1.0% 19.1%

CBOT豆粕 414.90 4.40 1.1% 34.1%

CBOT豆油 49.52 0.17 0.3% -4.9%

CBOT小麦 687.75 -6.00 -0.9% 5.4%

CBOT稻米 1528.00 5.00 0.3% 4.6%

EU小麦 208.75 -1.50 -0.7% 3.1%

NYMEX原油期货 95.16 0.85 0.9% -3.7%

道琼工业指数 15,270 -6 0.0% 25.0%

现货金 1387.66 -4.63 -0.3% -11.3%

欧元/美元 1.2902 0.0016 0.1% -0.3%

美元指数 83.6190 -0.2110 -0.3% 4.3%

波罗的海

乾散货指数 850 -11 -1.3% -51.1%

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