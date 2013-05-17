芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因美国供应紧绌及现货市场走强

路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周五升至两个月高位，涨幅超过新作大豆合约，交易商说，因美国大豆供应紧绌及现货市场走强。

大豆产品期货中豆粕最大百分升幅最大，豆油几乎收平。

美国农业部表示，民间出口商称销售138,000吨美国大豆往不知明目的地，包括18,000吨2012/13年大豆和120,000吨2013/14年大豆。

美国农业部还表示，民间出口商报告销售120,000吨2013/14年美国大豆往中国。

Informa Economics预料，美国2013年大豆种植面积将达7,828.6万英亩，将高于美国农业部预估的7,710万英亩。Informa Economics预估的玉米种植面积小于美国农业部的预估值。Informa Economics预期，2013年大豆单产将为每英亩43.9蒲式耳，大豆产量将为33.88亿蒲式耳。

本周，7月大豆升49-1/2美分或3.5%，为第三周连涨。7月豆粕 本周升4.5%，7月豆油 升0.6%。

7月大豆期货合约 收高21美分，报每蒲式耳14.48-1/2美元。

7月豆粕合约 收高10.2美元，报每短吨425.1美元。7月豆油合约 持平在49.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为177,202口，豆粕为79,796口，豆油为73,013口。

以下为CBOT农产品期货在1954GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 652.75 11.25 1.8% 1.0%

CBOT大豆 1448.50 21.00 1.5% 20.9%

CBOT豆粕 425.10 10.20 2.5% 37.4%

CBOT豆油 49.52 0.00 0.0% -4.9%

CBOT小麦 683.25 -4.50 -0.7% 4.7%

CBOT稻米 1523.50 -4.50 -0.3% 4.3%

EU小麦 206.00 -2.50 -1.2% 1.7%

NYMEX原油期货 96.04 0.88 0.9% -2.8%

道琼工业指数 15,344 110 0.7% 25.6%

现货金 1357.90 -27.79 -2.0% -13.2%

欧元/美元 1.2829 -0.0052 -0.4% -0.9%

美元指数 84.2720 0.6840 0.8% 5.1%

波罗的海

乾散货指数 841 -9 -1.1% -51.6%

--------------------------------------------------------