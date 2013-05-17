芝加哥期市：CBOT大豆上涨，因美国供应紧绌及现货市场走强

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周五升至两个月高位，涨幅超过新作大豆合约，交易商说，因美国大豆供应紧绌及现货市场走强。
大豆产品期货中豆粕最大百分升幅最大，豆油几乎收平。
美国农业部表示，民间出口商称销售138,000吨美国大豆往不知明目的地，包括18,000吨2012/13年大豆和120,000吨2013/14年大豆。
美国农业部还表示，民间出口商报告销售120,000吨2013/14年美国大豆往中国。
Informa Economics预料，美国2013年大豆种植面积将达7,828.6万英亩，将高于美国农业部预估的7,710万英亩。Informa Economics预估的玉米种植面积小于美国农业部的预估值。Informa Economics预期，2013年大豆单产将为每英亩43.9蒲式耳，大豆产量将为33.88亿蒲式耳。
本周，7月大豆升49-1/2美分或3.5%，为第三周连涨。7月豆粕 本周升4.5%，7月豆油 升0.6%。
7月大豆期货合约 收高21美分，报每蒲式耳14.48-1/2美元。
7月豆粕合约 收高10.2美元，报每短吨425.1美元。7月豆油合约 持平在49.52美分。
今日CBOT大豆预估成交量为177,202口，豆粕为79,796口，豆油为73,013口。
以下为CBOT农产品期货在1954GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 652.75 11.25 1.8% 1.0%
CBOT大豆 1448.50 21.00 1.5% 20.9%
CBOT豆粕 425.10 10.20 2.5% 37.4%
CBOT豆油 49.52 0.00 0.0% -4.9%
CBOT小麦 683.25 -4.50 -0.7% 4.7%
CBOT稻米 1523.50 -4.50 -0.3% 4.3%
EU小麦 206.00 -2.50 -1.2% 1.7%
NYMEX原油期货 96.04 0.88 0.9% -2.8%
道琼工业指数 15,344 110 0.7% 25.6%
现货金 1357.90 -27.79 -2.0% -13.2%
欧元/美元 1.2829 -0.0052 -0.4% -0.9%
美元指数 84.2720 0.6840 0.8% 5.1%
波罗的海
乾散货指数 841 -9 -1.1% -51.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。