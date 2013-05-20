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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 04:35 BJT

芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，近月合约因美国供应紧张飙升

路透5月20日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)大豆合约周一涨跌互现，近月7月合约飙升，交易商称，因美国大豆供应紧张，对豆粕的需求和技术性买盘。远月合约走低。

7月大豆合约 在收盘前几分钟触及近三个月高位，该合约升至2月22日以来最高14.66美元，升穿位于3月8日高位14.63-1/2美元的技术阻力位。

7月豆粕合约 在收盘前几分钟触及两个半月高位，百分比涨幅在大豆产品期货中最大。

新作11月大豆合约 受累于市场预期美国大豆种植进度快，使产量前景改善。

农业部将于今日稍后公布一周作物生长报告，接受路透调查的分析师预期，大豆种植率为24%，高于之前一周的6%，但仍远低于均值。

一位农业气象学家称，美国中西部多数地区本周将迎来降雨，将使美国大豆和玉米种植放慢。

农业部报告，上周出口检验大豆332.8万蒲式耳，在200-800万蒲式耳的预期区间内。

7月大豆期货合约 收升16美分，报每蒲式耳14.64-1/2美元。

7月豆粕合约 收高10.2美元，报每短吨435.3美元。7月豆油合约 跌0.32美分，报49.20美分。

今日CBOT大豆预估成交量为179,661口，豆粕为83,571口，豆油为77,189口。

以下为CBOT农产品期货在1905 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 649.50 -3.25 -0.5% 0.5%

CBOT大豆 1464.50 16.00 1.1% 22.2%

CBOT豆粕 435.30 7.20 1.7% 40.7%

CBOT豆油 49.20 -0.32 -0.7% -5.5%

CBOT小麦 685.25 -5.25 -0.8% 5.0%

CBOT稻米 1517.50 -6.00 -0.4% 3.9%

EU小麦 203.00 -3.25 -1.6% 0.2%

NYMEX原油期货 96.70 0.68 0.7% -2.2%

道琼工业指数 15,345 -10 -0.1% 25.6%

现货金 1388.94 30.24 2.2% -11.2%

欧元/美元 1.2895 0.0084 0.7% -0.4%

美元指数 83.7500 -0.5020 -0.6% 4.5%

波罗的海

乾散货指数 836 -5 -0.6% -51.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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