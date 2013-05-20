芝加哥期市：大豆期货涨跌互现，近月合约因美国供应紧张飙升

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透5月20日 - 芝加哥期货交易商(CBOT)大豆合约周一涨跌互现，近月7月合约飙升，交易商称，因美国大豆供应紧张，对豆粕的需求和技术性买盘。远月合约走低。
7月大豆合约 在收盘前几分钟触及近三个月高位，该合约升至2月22日以来最高14.66美元，升穿位于3月8日高位14.63-1/2美元的技术阻力位。
7月豆粕合约 在收盘前几分钟触及两个半月高位，百分比涨幅在大豆产品期货中最大。
新作11月大豆合约 受累于市场预期美国大豆种植进度快，使产量前景改善。
农业部将于今日稍后公布一周作物生长报告，接受路透调查的分析师预期，大豆种植率为24%，高于之前一周的6%，但仍远低于均值。
一位农业气象学家称，美国中西部多数地区本周将迎来降雨，将使美国大豆和玉米种植放慢。
农业部报告，上周出口检验大豆332.8万蒲式耳，在200-800万蒲式耳的预期区间内。
7月大豆期货合约 收升16美分，报每蒲式耳14.64-1/2美元。
7月豆粕合约 收高10.2美元，报每短吨435.3美元。7月豆油合约 跌0.32美分，报49.20美分。
今日CBOT大豆预估成交量为179,661口，豆粕为83,571口，豆油为77,189口。
以下为CBOT农产品期货在1905 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 649.50 -3.25 -0.5% 0.5%
CBOT大豆 1464.50 16.00 1.1% 22.2%
CBOT豆粕 435.30 7.20 1.7% 40.7%
CBOT豆油 49.20 -0.32 -0.7% -5.5%
CBOT小麦 685.25 -5.25 -0.8% 5.0%
CBOT稻米 1517.50 -6.00 -0.4% 3.9%
EU小麦 203.00 -3.25 -1.6% 0.2%
NYMEX原油期货 96.70 0.68 0.7% -2.2%
道琼工业指数 15,345 -10 -0.1% 25.6%
现货金 1388.94 30.24 2.2% -11.2%
欧元/美元 1.2895 0.0084 0.7% -0.4%
美元指数 83.7500 -0.5020 -0.6% 4.5%
波罗的海
乾散货指数 836 -5 -0.6% -51.9%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。