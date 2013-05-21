芝加哥期市：7月大豆合约触及三个月高位，远月合约走低

路透5月21日 - 芝加哥交易所(CBOT)7月大豆和豆粕期货周二上扬，因美国供应吃紧，收盘前触及盘中高位。远月合约收跌。

7月大豆合约 盘中触及2月22日以来最高14.79-1/4美元，之后回落，收报14.78-1/4美元。7月/11月合约溢价触及2.59-3/4美元。

交易商称，美国大豆压榨利润率强劲，受助于国内牲畜和家禽饲养场对豆粕的需求。

阿根廷港口工人罢工和担忧巴西的劳工骚乱使市场忧虑南美大豆供应能否及时付运，这也为市场提供了额外的支撑。

新作11月大豆合约 收跌，受累于玉米市场走软以及美国播种快速推进。

美国农业部称，截至周日，美国大豆播种率为24%，高于之前一周的6%，与市场预期一致。但仍不及五年均值42%。

美国中西部大豆现货价格回落10-15美分，之前触及历史高位，且在7月合约攀升后，引发来自农户和国有粮仓的卖盘。

油世界分析师称，由于旧作供应吃紧，美国2012/13年大豆进口总量应达3,200万蒲式耳，高于美国农业部目前预期的2,000万蒲式耳。

油世界分析师称，全球最大大豆买家中国将从5月起增加大豆进口，以补充减少的库存。油世界预估，中国2013年5月的大豆进口可能增至600万吨，上年同期为530万吨。

7月大豆期货合约 收升13-3/4美分，报每蒲式耳14.78-1/4美元。

7月豆粕合约 收高3.4美元，报每短吨438.7美元。7月豆油合约 涨0.28美分，报49.48美分。

今日CBOT大豆预估成交量为214,559口，豆粕为80,445口，豆油为80,218口。

以下为CBOT农产品期货在1917GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 638.25 -11.25 -1.7% -1.3%

CBOT大豆 1477.00 12.50 0.9% 23.2%

CBOT豆粕 438.70 3.40 0.8% 41.8%

CBOT豆油 49.48 0.28 0.6% -5.0%

CBOT小麦 680.50 -4.75 -0.7% 4.3%

CBOT稻米 1517.50 0.50 0.0% 3.9%

EU小麦 204.00 0.75 0.4% 0.7%

NYMEX原油期货 95.89 -0.55 -0.6% -3.0%

道琼工业指数 15,407 72 0.5% 26.1%

现货金 1375.06 -17.98 -1.3% -12.1%

欧元/美元 1.2908 0.0026 0.2% -0.3%

美元指数 83.8220 0.0860 0.1% 4.5%

波罗的海

乾散货指数 830 -6 -0.7% -52.2%

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