芝加哥期市：CBOT大豆期货因玉米上涨收高，但现货大豆下跌

路透5月22日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周三连续第五日上涨，且近月7月合约 创下七个半月高位，受玉米市场上涨提振，交易商说。
现货大豆价格急降，美国中西部部份大豆加工地点的现货大豆价格下跌20-50美分不等，对农户旧作大豆卖盘增加作反应。
但7月/11月大豆合约升水仅收窄2美分，收盘时报升水2.55-1/2美元。升水一度收窄至2.43-3/4美元，之后走宽。
7月大豆合约 在收盘前几分钟上升至14.95美元，此为10月1日来最高水平。该合约收高16美分，收报14.94-1/4美元。
忧虑南美大豆供应的付运为市场提供支撑。工会及行业消息人士称，阿根廷谷物中心罗萨里奥的港口工人因薪资问题进行三天罢工，令超过50艘货船被推迟。
美元上涨，但谷物市场对此无甚反应。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克的讲话令市场臆测美联储未来几个月可能开始降低资产购买进度，美元因此走强。
市场预期，美国农业部周四公布的周度出口销售报告将显示，销售2012/13年美国大豆0-100,000吨，销售2013/14年美国大豆350,000-450,000吨。
作物预估机构Lanworth将2013/14年美国大豆产量预估上调至34.3亿蒲式耳，之前预估为34.25亿蒲式耳。
7月豆粕合约 收高1.9美元，报每短吨440.6美元。7月豆油合约 涨0.16美分，报49.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为198,538口，豆粕为92,932口，豆油为81,212口。
以下为CBOT农产品期货在1850 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 658.50 18.50 2.9% 1.9%
CBOT大豆 1494.25 16.00 1.1% 24.7%
CBOT豆粕 440.60 2.30 0.5% 42.4%
CBOT豆油 49.64 0.16 0.3% -4.7%
CBOT小麦 688.50 9.50 1.4% 5.5%
CBOT稻米 1534.00 16.00 1.1% 5.0%
EU小麦 205.75 1.75 0.9% 1.6%
NYMEX原油期货 94.22 -1.96 -2.0% -4.7%
道琼工业指数 15,354 -34 -0.2% 25.7%
现货金 1360.26 -15.18 -1.1% -13.0%
欧元/美元 1.2835 -0.007 -0.5% -0.8%
美元指数 84.3460 0.4820 0.6% 5.2%
波罗的海
乾散货指数 829 -1 -0.1% -52.3%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)