芝加哥期市：CBOT大豆期货在交投震荡中收高，因美国供应紧绌

欧洲汇市：英镑/美元短暂升破1.25后回落，关注英国最高法院判决
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
路透5月23日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四在交投震荡中收升，近月7月合约触及八个月高位，因美国供应紧绌，且价格在大约60美分区间内交投。
7月大豆合约 收报14.99-1/2美元，交投区间介于14.87-1/2至15.46-3/4美元，后者为9月20日来最高水平，且为近月合约自去年11月1日来最高价格。
7月/11月大豆合约升水ZSN3-X3走宽至2.98美元，收报升水2.56-1/2美元。
阿根廷港口工人罢工也带来支持，尽管有报导称劳工纠纷达成和解。
阿根廷农业部将该国2012/13年大豆收成预估下降至5,060万吨，4月时预估为5,130万吨。
美国农业部称，民间出口商表示销售115,000吨2013/14年美国大豆往中国。
美国农业部称最新一周出口销售183,500吨2012/13年美国大豆及838,900吨2013/14年大豆，高于市场预估。
美国农业部称，最新一周出口销售131,200吨2012/13年美国豆粕和125,400吨2013/14年豆粕。
美国农业部说，最新一周豆油销售为9,600吨，全部为2012/13年作物。
7月豆粕合约 收跌3.6美元，报每短吨437美元。7月豆油合约 涨0.02美分，报49.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为307,256口，豆粕为120,362口，豆油为124,834口。
以下为CBOT农产品期货在1907 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 662.00 3.50 0.5% 2.4%
CBOT大豆 1499.50 5.25 0.4% 5.7%
CBOT豆粕 437.00 -0.60 -0.1% 41.2%
CBOT豆油 49.66 0.02 0.0% -4.7%
CBOT小麦 703.25 14.75 2.1% 7.7%
CBOT稻米 1555.50 21.50 1.4% 6.5%
EU小麦 207.75 1.75 0.9% 2.6%
NYMEX原油期货 94.29 0.01 0.0% -4.6%
道琼工业指数 15,325 18 0.1% 25.4%
现货金 1390.40 21.86 1.6% -11.1%
欧元/美元 1.2930 0.0074 0.6% -0.1%
美元指数 83.7540 -0.5980 -0.7% 4.5%
波罗的海
乾散货指数 828 -1 -0.1% -52.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透伦敦1月24日 - 英镑兑美元周二回落，此前于五周来首次突破1.25美元。英国最高法院即将就议会是否有权批准政府启动退欧谈判做出裁决。
* 人民币震荡微收跌 * 中间价大涨241点创逾两个月新高 * 临近春节流动性较差，汇价波动放大 * 客盘购汇增加抵消美元回调影响 (新增评论和收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周二震荡微收跌，中间价则大涨241点创逾两个月新高 。交易员指出，由于隔夜美元指数继续大幅回落，人民币兑美元中间价上调；但客盘购汇较多，抵消美元指数 继续回调的影响，即期汇价偏离中间价约200点。 他们并表示，春节前仅剩几个交易日，也是市场年前仅剩的购汇机会，有需求的客盘还是选择逢低购汇。 近期汇价中枢已随美元指数下移，而春节后汇价走势仍将取决于美元指数和外盘变动情况。 “今天购汇还是挺多的，这几天已经是春节前最后的购汇机会了。”一中资行交易员称，“各家中资大行 也没有提供很多流动性，市场上美元有点紧张。” 亦有中资行交易员表示，近期银行间市场汇价波动较大，因为节前有川普上台及其相关政策等扰动因素影 响美元，节后汇价可能会平稳一些。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 全球汇市
路透1月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓较周五下滑0.26%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,948,133.0 1月23日 26,014,821.2 1月20 日 -66,688.2 -0.26% iShares 338,356,236.2 1月23日 338,356,236.2 1月20 日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银