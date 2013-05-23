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市场报道 | 2013年 5月 24日 星期五 04:35 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货在交投震荡中收高，因美国供应紧绌

路透5月23日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四在交投震荡中收升，近月7月合约触及八个月高位，因美国供应紧绌，且价格在大约60美分区间内交投。

7月大豆合约 收报14.99-1/2美元，交投区间介于14.87-1/2至15.46-3/4美元，后者为9月20日来最高水平，且为近月合约自去年11月1日来最高价格。

7月/11月大豆合约升水ZSN3-X3走宽至2.98美元，收报升水2.56-1/2美元。

阿根廷港口工人罢工也带来支持，尽管有报导称劳工纠纷达成和解。

阿根廷农业部将该国2012/13年大豆收成预估下降至5,060万吨，4月时预估为5,130万吨。

美国农业部称，民间出口商表示销售115,000吨2013/14年美国大豆往中国。

美国农业部称最新一周出口销售183,500吨2012/13年美国大豆及838,900吨2013/14年大豆，高于市场预估。

美国农业部称，最新一周出口销售131,200吨2012/13年美国豆粕和125,400吨2013/14年豆粕。

美国农业部说，最新一周豆油销售为9,600吨，全部为2012/13年作物。

7月豆粕合约 收跌3.6美元，报每短吨437美元。7月豆油合约 涨0.02美分，报49.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为307,256口，豆粕为120,362口，豆油为124,834口。

以下为CBOT农产品期货在1907　GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 662.00 3.50 0.5% 2.4%

CBOT大豆 1499.50 5.25 0.4% 5.7%

CBOT豆粕 437.00 -0.60 -0.1% 41.2%

CBOT豆油 49.66 0.02 0.0% -4.7%

CBOT小麦 703.25 14.75 2.1% 7.7%

CBOT稻米 1555.50 21.50 1.4% 6.5%

EU小麦 207.75 1.75 0.9% 2.6%

NYMEX原油期货 94.29 0.01 0.0% -4.6%

道琼工业指数 15,325 18 0.1% 25.4%

现货金 1390.40 21.86 1.6% -11.1%

欧元/美元 1.2930 0.0074 0.6% -0.1%

美元指数 83.7540 -0.5980 -0.7% 4.5%

波罗的海

乾散货指数 828 -1 -0.1% -52.4%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

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