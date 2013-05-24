芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，终止之前六日涨势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月24日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周五下跌1.6%，交易商说，因技术面疲弱，及在六日连涨后投资人获利了结。本周将为长周末假期。
包括CBOT在内的美国谷物市场周一因阵亡将士纪念日休市。
7月/11月大豆合约升水ZSN3-X3周五尾盘报2.28-1/2美元，低于周四的2.79美元，此为利空信号。
传闻中国取消巴西大豆买单，也令市场承压。
本周，CBOT-7月大豆 升1.9%。7月豆粕 涨0.7%，连升第七周。7月豆油 跌0.6%。
7月大豆合约 跌23-1/4美分，收报14.76-1/4美元。
7月豆粕合约 收跌8.8美元，报每短吨428.2美元。7月豆油合约 跌0.42美分，报49.24美分。
今日CBOT大豆预估成交量为197,430口，豆粕为76,160口，豆油为76,629口。
以下为CBOT农产品期货在1902 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 657.25 -4.75 -0.7% -5.9%
CBOT大豆 1476.25 -24.50 -1.6% 4.1%
CBOT豆粕 428.20 -8.80 -2.0% 1.8%
CBOT豆油 49.24 -0.42 -0.9% 0.2%
CBOT小麦 697.50 -5.75 -0.8% -10.3%
CBOT稻米 1571.50 16.00 1.0% 5.8%
EU小麦 204.75 -3.00 -1.4% -18.2%
NYMEX原油期货 93.91 -0.34 -0.4% 2.3%
道琼工业指数 15,295 0 0.0% 16.7%
现货金 1385.77 -4.93 -0.4% -17.2%
欧元/美元 1.2934 -0.0001 0.0% -2.0%
美元指数 83.5890 -0.2110 -0.3% 4.8%
波罗的海
乾散货指数 826 -2 -0.2% 18.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。