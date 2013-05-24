芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，终止之前六日涨势

路透5月24日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周五下跌1.6%，交易商说，因技术面疲弱，及在六日连涨后投资人获利了结。本周将为长周末假期。

包括CBOT在内的美国谷物市场周一因阵亡将士纪念日休市。

7月/11月大豆合约升水ZSN3-X3周五尾盘报2.28-1/2美元，低于周四的2.79美元，此为利空信号。

传闻中国取消巴西大豆买单，也令市场承压。

本周，CBOT-7月大豆 升1.9%。7月豆粕 涨0.7%，连升第七周。7月豆油 跌0.6%。

7月大豆合约 跌23-1/4美分，收报14.76-1/4美元。

7月豆粕合约 收跌8.8美元，报每短吨428.2美元。7月豆油合约 跌0.42美分，报49.24美分。

今日CBOT大豆预估成交量为197,430口，豆粕为76,160口，豆油为76,629口。

以下为CBOT农产品期货在1902 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 657.25 -4.75 -0.7% -5.9%

CBOT大豆 1476.25 -24.50 -1.6% 4.1%

CBOT豆粕 428.20 -8.80 -2.0% 1.8%

CBOT豆油 49.24 -0.42 -0.9% 0.2%

CBOT小麦 697.50 -5.75 -0.8% -10.3%

CBOT稻米 1571.50 16.00 1.0% 5.8%

EU小麦 204.75 -3.00 -1.4% -18.2%

NYMEX原油期货 93.91 -0.34 -0.4% 2.3%

道琼工业指数 15,295 0 0.0% 16.7%

现货金 1385.77 -4.93 -0.4% -17.2%

欧元/美元 1.2934 -0.0001 0.0% -2.0%

美元指数 83.5890 -0.2110 -0.3% 4.8%

波罗的海

乾散货指数 826 -2 -0.2% 18.2%

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